La decisión que tomó el DT de Colombia Sub 20 con Neyser Villarreal para enfrentar a Brasil

Se cree que el Real Salt Lake de la MLS podría ser una posibilidad para Neyser Villarreal en el mercado de pases. Su capacidad goleadora y su desempeño en el campo lo impulsan para que sea el mejor jugador del Sudamericano Sub 20 y eso aumentaría sus opciones de ir al exterior y llegar con un perfil más internacional al Mundial de la categoría, que se jugará en el segundo semestre de 2025.

Vale resaltar que Neyser Villarreal es propiedad de Millonarios, pero al club azul le será muy difícil retenerlo tras el Sudamericano Sub 20. Podría existir la posibilidad de que el jugador vaya al exterior en este mismo mercado de pases. O en su defecto, la ventana de transferencias de verano se ve como una gran opción para la joya de Tumaco.

Posible formación de Colombia vs. Brasil: Alexei Rojas; Keimer Sandoval, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Royner Benítez, Luis Landazuri; Andy Batioja, Óscar Perea y Neyser Villarreal.

Mientras analiza su futuro tras el Sudamericano Sub 20, Neyser Villarreal se alista para el próximo partido de la Selección Colombia. Por la segunda fecha del Hexagonal Final, la ‘Tricolor’ enfrentará a Brasil, en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (viernes – 3:00 pm, hora colombiana).

Con seis goles en cinco partidos jugados, el atacante también apunta a quedar en lo más alto de la tabla de goleadores del Sudamericano Sub 20. El nacido en Tumaco no solo sueña con ser la máxima figura de la Selección Colombia, sino que sus opciones en el exterior son más latentes que nunca.

El delantero Neyser Villarreal , apenas con 19 años de edad, es la gran sensación en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Venezuela. El jugador se consolida como una de las figuras del campeonato y es fundamental en el ataque. Su presencia hace que la ‘Tricolor’ esté más cerca del gol y ahora apunta a ser campeón y clasificar al Mundial de la categoría que se jugará en Chile.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.