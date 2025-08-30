La épica reacción del Pibe Valderrama por la convocatoria de Dayro Moreno “Erda, no joda”

Dayro Moreno es principal y gran novedad en lista entregada por el entrenador Néstor Lorenzo para la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol. El técnico argentino no lo pensó dos veces y se la jugó con el delantero de Once Caldas para enfrentar a Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín. El llamado era masivo en el país y hasta Carlos Valderrama no ocultó su emoción por ver al goleador histórico en la lista.

En días pasados, Carlos Valderrama había pedido a Dayro Moreno en la lista de convocados y aunque su pedido parecía lejano, ‘El Pibe’ al final también pudo celebrar al ver el nombre del atacante tolimense en la lista definitiva. Se espera que el goleador de Once Caldas sume minutos en septiembre y aumente sus opciones de marcar goles con la camiseta amarilla.

En redes sociales, Pibe Valderrama dejó ver su emoción por el llamado de Dayro Moreno. En un video, el exjugador sale junto a su esposa celebrando el llamado del goleador. “Qué calidad”, fueron las palabras que dijo la leyenda de la Selección Colombia, luego de mencionar su nombre y leer toda la lista de futbolistas que llamó Néstor Lorenzo.

Publicidad

Publicidad

ver también Llamativa reacción de la Conmebol a la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia

De esta manera, Carlos Valderrama se une al sentir colombiano por Dayro Moreno y también expone la felicidad por ver al tolimense en el grupo para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Ante la ausencia de Jhon Durán, llegó el turno para que Moreno haga de las suyas con la ‘Tricolor’.

Carlos Valderrama durante el sorteo de la Copa América Centenario en Nueva York. (Photo by Elsa/Getty Images)

¿Qué hará Lorenzo con Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Ante la convocatoria de Dayro, ahora la pregunta es si jugará o no en la última doble fecha de Eliminatorias. Muchos creen que sumará minutos, ya sea ante Bolivia o Venezuela. Habría que ver cuál es el plan de Lorenzo y si realmente lo usará desde la suplencia o una posible titular.

Publicidad

Publicidad

ver también Así se enteró Dayro Moreno sobre la convocatoria a la Selección Colombia

Pero así como tiene oportunidad de jugar, también podría ir a la tribuna. Cabe recordar la decisión de Lorenzo con algunos jugadores considerados “sorpresas” en la convocatoria. En muchas ocasiones el técnico los mandó a la tribuna. Eso ha sucedido con ‘Cucho’ Hernández, Yáser Asprilla, Willer Ditta, Andrés Román, Nelson Deossa, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, entre otros.