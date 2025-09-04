La Selección Colombia se alista para enfrentar a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Néstor Lorenzo busca una victoria que lo ponga en el Mundial. Así lo están palpitando todos los colombianos.

En la previa del partido, uno de los grandes ídolos del combinado nacional volvió a ser tendencia, pero esta vez fuera de las canchas. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien junto a su esposa acostumbran a compartir videos en redes sociales con un toque de humor, publicaron un contenido que generaron todo tipo de comentarios.

La esposa del ‘Pibe’ le botó a la basura la camiseta de la Selección Colombia y así reaccionó

La broma surgió cuando el exfutbolista alistaba su camiseta de la Selección Colombia, una de las prendas que más sagradas para el ’10’. Su esposa le dijo que iba a sacar unas camisetas viejas que no usaba y, en medio del juego, hizo como si hubiese botado a la basura la camiseta del combinado nacional.

La reacción del ‘Pibe’ fue épica, se mostró enojado y sorprendido por lo ocurrido, aunque todo se trataba de una broma. Al final, entre risas y muestras de cariño, quedó claro que todo era parte del video que tuvo cientos de comentarios y reacciones.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los aficionados se lo tomaron con humor. Muchos recordaron que el ‘Pibe’ es un emblema de la Selección y destacaron la importancia que tiene esa camiseta para él. Más allá de la broma, lo cierto es que el cariño de los colombianos hacia el ‘Pibe’ sigue intacto.