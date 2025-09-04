La furia de Néstor Lorenzo con un periodista tras la clasificación al Mundial 2026

Fin a la angustia. La Selección Colombia estará en la fiesta de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. Un momento histórico y de alegría, pues el país vuelve al Mundial de la FIFA tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018. Sin duda, Néstor Lorenzo es gran protagonista del objetivo cumplido.

El equipo colombiano esperó hasta la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol para asegurar la clasificación de manera directa. Meses atrás se pensaba que la ‘Tricolor’ iba a asegurar su presencia fechas antes, pero el técnico Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo.

Luego de una primera ronda fenomenal en las Eliminatorias, el equipo se le fue al piso en la vuelta y quedó como uno de los peores equipos en Sudamérica. Si el cupo se diera por los últimos nueve partidos, la Selección no está ni entre las siete primeras. Al final, el buen trabajo en el inicio del proceso, dio el resultado esperado en la penúltima fecha.

Las dudas están en el país y son varios los que piden su salida mirando el papel que hará la Selección Colombia en el Mundial 2026. Algunos creen que un cambio de entrenador sería un buen movimiento, otros creen que Néstor Lorenzo puede dar vuelta a la situación y mejorará la idea de juego.

La molestia de Lorenzo con un periodista tras el juego ante Bolivia

En rueda de prensa, un periodista le preguntó a Néstor Lorenzo por su planteamiento táctico en el primer tiempo y el entrenador enfureció por completo y le respondió tajantemente por el cuestionamiento. Para el argentino, no fue apropiada esa intervención y la consulta estaba en fuera de lugar.

Primero, un periodista le dijo que si contra Venezuela se podrá ver una Selección más generosa o más suelta en lo futbolístico. De inmediato, Néstor Lorenzo soltó la risa y lo interrumpió, mostrando que no estuvo de acuerdo con la intervención del comunicador.

Luego, otro periodista dijo qué cambió del primer al segundo tiempo para alargar el marcador y la discusión se enfrascó en que si la primera parte el equipo fue defensivo y en la segunda parte, ofensivo. Lorenzo hizo hincapié en que los comunicadores deberían analizar mejor y formular de otra manera las preguntas, tras explicar la forma de los laterales subidos y el eje de ataque con Luis Díaz, James y Jhon Córdoba.

