La gran ausencia en la convocatoria de Selección Colombia que fue reemplazado por Marino Hinestroza

La Selección Colombia ajusta detalles y enfrentará a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La idea es lograr la clasificación a la Copa Mundo de manera directa, razón por la que se espera conseguir por lo menos un triunfo, siendo el primer duelo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla ante los bolivianos.

Para estos compromisos cruciales, el entrenador Néstor Lorenzo definió la lista de convocados, donde mantuvo su habitual columna vertebral con los futbolistas que son de su confianza y con algunas novedades con jugadores que estaban a la espera de poder tener su oportunidad de vestir la camiseta del equipo ‘tricolor’. De por sí, dos jugadores de Atlético Nacional son gran sorpresa, así como Dayro Moreno, el goleador histórico de Colombia en la historia.

Pero las sorpresas también pasan por las ausencias. Hay algunos nombres que eran habituales y que ahora fueron alejados para la última doble fecha del mes de septiembre. Por ejemplo, Rafael Santos Borré, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Jhon Durán no aparecen en la lista, así como la nueva estrella colombiana del Fluminense de Brasil, Kevin Serna.

Publicidad

Publicidad

ver también Kevin Serna define en dos palabras lo que significa Nacional para su vida y confiesa su gran sueño

El jugador de Popayán, que pasó por Alianza Lima de Perú y recientemente estuvo en el Mundial de Clubes de la FIFA, no era tenido en cuenta en Fluminense por la sombra de Jhon Arias, quien era el extremo más valorado en el gigante de Río de Janeiro. Tras su paso a Wolverhampton de la Premier League, su puesto fue tomado por Kevin Serna, quien había sonado en Atlético Nacional.

Marino Hinestroza por Kevin Serna en la Selección Colombia

Su deseo de vestir la camiseta verde tuvo que ser aplazado debido a que ‘Flu’ lo comenzó a tener en cuenta en la titular en el Brasileirao y Copa Libertadores. Ante este buen presente, se creía que era el momento de ser convocado, pero Néstor Lorenzo lo dejó por fuera y en su reemplazo fue llamado Marino Hinestroza, otra gran novedad en la lista.

Marino Hinestroza fue elegido la figura del partido ante Equidad. Photo: VizzorImage / Daniel Gallo / Cont

Publicidad

Publicidad

De esta manera, la ausencia de Kevin Serna y el llamado de Marino Hinestroza, es una principal novedad en la lista, así como el llamado de Dayro Moreno, actual goleador de la Copa Sudamericana y que desea llegar a las 400 anotaciones en su carrera lo más pronto posible.

Kevin Serna, volante de Fluminense, en la Copa Libertadores. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Publicidad