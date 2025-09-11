Es tendencia:
La grave lesión que sufrió Luis Suárez, el goleador de la Selección Colombia: casi se arruina su carrera

Luis Suárez no desperdició la oportunidad con la Selección Colombia y marcó cuatro goles en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Por Michell Figueroa

Luis Suárez celebrando su cuarto gol con Colombia vs. Venezuela

El delantero Luis Suárez, figura clave en la victoria de la Selección Colombia sobre Venezuela al anotar un ‘póker’, superó hace muy poco una de las lesiones más difíciles de su carrera.

Suárez brilló en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El talento del colombiano lo puso en la mira del fútbol mundial, luego de marcar cuatro goles con la Tricolor.

Sin embargo, Luis Suárez estuvo cerca de abandonar definitivamente las canchas. El jugador del Sporting de Lisboa sufrió una fractura parcial del peroné el 1 de octubre de 2023, una lesión que amenazó con poner fin a su carrera.

La compleja recuperación de Luis Suárez

Inicialmente, los médicos de Almería decidieron no operarlo, optando por inmovilización y terapia, pero la lesión recayó en enero de 2024, lo que llevó a una intervención quirúrgica el 31 de enero de 2024.

Suárez regresó a las competencias oficialmente el 5 de mayo de 2024. Durante su recuperación, mantuvo su determinación de volver a la Selección y jugar en un Mundial, uno de sus tres grandes objetivos de vida junto a convertirse en futbolista profesional y jugar en Europa y la Champions League.

Superada la lesión, Suárez finalmente fue convocado por Néstor Lorenzo para jugar las últimas dos fechas de las Eliminatorias. El delantero no desperdició la oportunidad y marcó un hito en la historia de la Selección Colombia, anotando cuatro goles en un partido de esa instancia.

Michell Figueroa
