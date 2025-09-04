La Selección Colombia consiguió su cupo al Mundial del 2026, después de vencer a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en lo que fue un compromiso que dejó algunas dudas en lo futbolístico a pesar del 3-0, debido a que algunos jugadores no mostraron su mejor rendimiento a lo largo del partido.

Uno de los futbolistas que sí tuvo un buen desempeño, fue James Rodríguez, mediocampista que marcó el primer gol del equipo colombiano, se mostró muy participativo y lideró a sus compañeros, por lo que fue uno de los mejores calificados, en lo que era un partido muy especial para el histórico ’10’ de la ‘tricolor’.

Y es que el juego contra Bolivia, pudo haber sido el último partido de James con la camiseta de Colombia por Eliminatoria, tema del que se ha hablado en diferentes programas deportivos, pero que hasta el momento el propio futbolista no ha asegurado, pero después del partido, se dio una imagen muy emotiva y que ha despertado muchas especulaciones.

Por medio de las redes sociales, se conocieron imágenes del capitán colombiano completamente solo, ya con el estadio Metropolitano prácticamente vacío, estando en la mitad de la cancha y descalzo, fotografía que ha desatado mucho impacto en los hinchas de la ‘tricolor’, ya que muchos lo ven como una despedida del ’10’ con el equipo colombiano por Eliminatoria.

Foto: X, @JFCadavid.

Las palabras de James, tras clasificar el Mundial

Después del final del partido, James habló con los medios de comunicación, allí se mostró muy feliz por la clasificación a la Copa del Mundo y recordó todo lo que ha vivido: “Cuando era niño soñé con todas estas cosas. Creo que se cumplió casi todo… Es un orgullo grande, es un Mundial más, y esperamos llegar bien. Este pueblo se merece todo esto”.

