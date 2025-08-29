Jhon Jader Durán se ha convertido en uno de los futbolistas más controversiales de la Selección Colombia, esto debido a varias de sus actitudes, tanto en sus clubes como en la ‘tricolor’, situaciones que se han presentado adentro y por fuera de la cancha, lo que ha generado que el delantero sea blanco de muchas críticas.

Todo indica que Durán no estará en la próxima convocatoria que dará el entrenador Néstor Lorenzo para los duelos contra Bolivia y Venezuela, esto por un conflicto interno que se habría presentado en los últimos partidos de la Selección con el DT y jugadores como James Rodríguez, mismo motivo por el que fue desconvocado, aunque desde la FCF aseguraron que se dio por una lesión.

Precisamente sobre los conflictos que se han presentado con Jhon en el interior del equipo colombiano, el periodista Eduardo Luis contó en el programa ‘En La Jugada’, que James habría llamado a Durán, lo mismo David Ospina, y le habrían dicho al delantero que le baje a su actitud porque hasta el momento él no ha ganado nada.

Publicidad

Publicidad

ver también La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina), hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron: ‘Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho'”, contó el relator sobre lo que estaría pasando con el controversial atacante del Fenerbahce de Turquía.

Jhon Durán con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

¿Por qué no será convocado Jhon Durán a la Selección Colombia?

Aunque Durán terminó el último partido que disputó con Fenerbahce ate Benfica por la Champions League con una molestia, el delantero no está lesionado, por lo que la razón por la que Jhon no estaría en la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos contra Venezuela y Bolivia son decisión del DT Néstor Lorenzo y los conflictos con el futbolista sería el principal motivo.

Publicidad

Publicidad