Selección Colombia

La llamativa decisión que tomó Luis Suárez tras marcar los cuatro goles con la Selección Colombia

El delantero colombiano habló luego de haber marcado sus cuatro goles y contó qué hará una vez llegue a su casa en Europa.

Por Jhobirson Molina

Luis Suárez celebrando su cuarto gol con Colombia vs. Venezuela
© Getty ImagesLuis Suárez celebrando su cuarto gol con Colombia vs. Venezuela

Luis Javier Suárez fue el héroe de una noche inolvidable para él en Maturín, fue titular y anotó cuatro goles en el lapidario triunfo 3-6 de la Selección Colombia sobre Venezuela, asegurando la victoria y dejando una huella histórica en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026.

La actuación del delantero colombiano desató elogios, generó todo tipo de comentarios y marcó un registro importante en nuestro país, pues se convirtió en el primer jugador colombiano en marcar cuatro goles en un solo partido de eliminatorias.

La llamativa decisión que tomó Luis Suárez tras marcar los cuatro goles con la Selección Colombia

Suárez, tras el partido, sorprendió a todos con una llamativa declaración sobre qué hará con el balón: “Voy a poner este balón (4 goles) en mi estantería donde pongo todos mis premios”, dijo en zona mixta, anunciando que guardaría el balón como un trofeo más.

Para Suárez, la noche vivida en Venezuela y el balón, serán el recuerdo de un logro impresionante que merece tener su lugar junto a sus reconocimientos y medallas. El delantero, con lo mostrado en este compromiso, espera ser convocado para el Mundial de 2026.

Para Colombia, sus cuatro goles fueron tomados con ilusión, pues desde la salida de Falcao, se han probado a varios jugadores en esta posición que infortunadamente no han podido dar la talla y ahora se espera haber descubierto a un goleador de raza que le pueda dar muchas alegrías a la Selección Colombia.

