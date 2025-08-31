Dayro Moreno es uno de los futbolistas que más miradas se llevará en la Selección Colombia, después de su tan esperada convocatoria a sus 39 años, es por esto que había mucha expectativa en cómo sería el arribo del delantero del Once Caldas a la concentración de la ‘tricolor’ de cara a los juegos contra Bolivia y Venezuela.

Pues Dayro ya llegó a la ciudad de Barranquilla y desde el primer momento recibió el cariño de los hinchas colombianos, los cuales lo llenaron de buenos deseos, lo felicitaron por su llamado a la selección y le pidieron fotos, en donde el jugador respondió con agradecimiento y no le negó ninguna fotografía o autógrafo a ninguno.

Moreno duró varios minutos compartiendo con los hinchas colombianos, tanto en los aeropuertos en Bogotá como en Barranquilla, después fue recibido por personal de la logística de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual lo trasladó hasta el hotel de concentración de la Selección Colombia, en donde ya se encuentra el defensor Yerson Mosquera.

En las redes sociales oficiales del seleccionado, se publicaron imágenes de la llegada de Moreno a la concentración, las cuales ya tienen miles de reacciones de los hinchas, los cuales le desean lo mejor al máximo goleador colombiano, el cual espera poder seguir haciendo historia y anotar con la camiseta de la Selección.

Dayro Moreno llegando a la concentración de la Selección Colombia. Foto: Selección Colombia.

¿Cuándo iniciarán los entrenamientos en la Selección Colombia?

Aunque solamente han llegado Dayro Moreno y Yerson Mosquera a la concentración de la Selección Colombia, se espera que en el trascurso del día sigan llegando más futbolistas, por lo que el 1 de septiembre el entrenador Néstor Lorenzo iniciará los entrenamientos con los futbolistas que tenga disponible, aunque se espera que por tardar el día martes 2 ya esté el grupo completo.

