La millonaria alineación de la Selección Colombia: esto cuesta el once estelar

La Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y un dato que llama la atención es el altísimo valor del once estelar de la Tricolor.

Según un reciente análisis del portal Transfermarkt, el once ideal de la Selección Colombia alcanza un valor total de mercado de 208,8 millones de euros, una cifra que refleja el gran momento de los futbolistas nacionales en las principales ligas del mundo.

La plantilla Tricolor ha sido una de las más dinámicas en el reciente mercado de transferencias, con la mitad de los jugadores de su formación estelar cambiando de equipo para la temporada 2025-26.

Luis Díaz y Richard Ríos, dos de los jugadores más costosos de la Selección Colombia.

Millonarios traspasos de los jugadores de la Selección Colombia

El movimiento más destacado es el de Luis Díaz, el jugador más valioso con un avalúo de 70 millones de Euros, quien se unió a las filas del gigante alemán Bayern Múnich.

Otros traspasos significativos incluyen a Jhon Arias, que fichó por el Wolverhampton de Inglaterra por 17 millones de euros; Richard Ríos, quien ahora defiende los colores del Benfica en Portugal (16 millones de euros); y Jorge Carrascal, que reforzó al Flamengo en Brasil. En el ámbito continental, el lateral Álvaro Angulo también concretó su llegada a Pumas UNAM de México.

La migración de talento resalta no solo el alto rendimiento de estos jugadores, sino también el atractivo que la Tricolor representa en el mercado internacional, consolidando a la Selección Colombia como una de las plantillas más cotizadas de la región.