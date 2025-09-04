La Selección Colombia se midió ante Bolivia por la penúltima jornada de las Eliminatorias CONMEBOL, compromiso en el que el cuadro ‘cafetero’ consiguió un triunfo que le aseguró su cupo en el Mundial del 2026, en lo que fue una presentación que dejó dudas por el rendimiento futbolístico de varios futbolistas.

Uno de los jugadores que sí tuvo un buen desempeño fue James Rodríguez, futbolista que anotó el 1-0 para el cuadro colombiano, demostrando nuevamente su importancia en el equipo con su juego, pero también en su liderazgo, como quedó apreciado al final del primer tiempo expresando su malestar con Richard Ríos.

Después de que el central dio por finalizada la primera parte, Ríos no tuvo un buen gesto con su compañero Jefferson Lerma, situación que no le gustó nada a James, más cuando Richard salió directamente hacia el camerino, mientras que Rodríguez se quedó en la mitad de la cancha haciendo gestos contra el volante del Benfica.

En un video que publicó ‘El Gol Caracol’, se apreció el momento en el que James gesticula y señala hacia donde va caminando Ríos, mientras le grita en medio de su malestar, por lo que Lerma termina calmando al capitán y posteriormente los futbolistas de la ‘tricolor’ empiezan a retirarse hacia el camerino, imágenes que no pasaron desapercibidas.

James, el máximo goleador colombiano por Eliminatoria

Con su gol ante Bolivia, James sigue haciendo historia con la Selección Colombia, ya que se convirtió en el futbolista con más goles convertidos por Eliminatoria con la camiseta de la ‘tricolor’, llegando a 14 anotaciones logradas, superando a Radamel Falcao García que se quedó con 13 tantos en el segundo lugar.

