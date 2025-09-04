La Selección Colombia disputará su último partido en condición por las actuales Eliminatorias, cuando reciba en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, duelo en el que se podría asegurar la clasificación al Mundial del 2026, razón por la que habrá lleno total en las tribunas del escenario deportivo, en el que se espera una fiesta.

Uno de los temas que ha sido tema de debate, especialmente en la actual clasificatoria, es lo poco que se ha hecho sentir la hinchada en el Metropolitano, razón por la muchos han pedido que Barranquilla no siga siendo la sede de la ‘tricolor’ en las próximas Eliminatorias, situación que se daría parcialmente en el futuro.

Según informaron en programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, en las Eliminatorias para el Mundial del 2030, la Selección Colombia seguirá jugando en Barranquilla, pero no sería la única sede del equipo, ya que disputaría gran parte de sus partidos en la ciudad de Bogotá, aprovechando el nuevo estadio que se tendrá en la capital de la república.

Además de Bogotá y Barranquilla, también se le daría un partido a Cali, uno en Pereira y otro en Medellín, por lo que la Selección circularía en diferentes ciudades del territorio nacional, determinación que sin duda generará debate con opiniones divididas, pero en el que muchos se mostrarían de acuerdo, ya que era el pedido de muchos.

¿Se puede cambiar de sede en las Eliminatorias?

Cabe recordar que sí es posible que una Selección pueda jugar en diferentes ciudades en las Eliminatorias, como lo han hecho Argentina, que ha disputado sus partidos en varios estadios, siendo El Monumental de River su casa principal. Misma situación se da con Brasil, que disputa sus compromisos en distintos lugares a lo largo de su territorio.

