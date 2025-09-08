James Rodríguez nuevamente fue influyente con la Selección Colombia, ahora en la victoria contra Bolivia que le valió la clasificación a la ‘tricolor’, es por esto que los elogios le llovieron al mediocampista, el cual recibió todo tipo de elogios por parte de la fanaticada después de que se consumara el triunfo en el Metropolitano.

A pesar de su buen desempeño, el periodista Carlos Antonio Vélez, nuevamente apuntó contra James y, por medio de su cuenta de X, cuestionó el liderazgo del capitán de la ‘tricolor’, asegurando que los líderes deben aparecer en los partidos difíciles y no contra los débiles como Bolivia, además de tener ciertas características.

“Un verdadero líder de una Selección debe serlo en todos los escenarios y en todos los juegos, no solamente en los fáciles como contra Bolivia, tiene que serlo también, por ejemplo, contra el Campeón del Mundo y el Balón de Oro eterno Messi, creería yo”, dijo inicialmente Vélez, sin mencionar a Rodríguez, pero enviándole una indirecta.

“Líder no es el que abraza y gesticula, así no se le dé bola a todos, es quien tiene una suma de características. Empatía, Comunicación, Responsabilidad, Capacidad de adaptación, Dirección y guía, Resiliencia, Delegación y empoderamiento, Pasión y motivación, Humildad, Visión estratégica, Integridad, Colaboración e Innovación según IA y le agregaría trabajo y sacrificio. Todos los días no falta quien nos quiera meter mentiras bien etiquetadas, la lechona es el mejor ejemplo reciente”, sentenció el controversial periodista.

¿Jugará James con Colombia vs. Venezuela?

Teniendo en cuenta que James salió con problemas físicos en el último partido contra Bolivia, todo indica que el capitán no estará en el once titular de la Selección Colombia ante Venezuela, pero el jugador sí estaría en el banco de suplentes como alternativa y acompañaría al equipo en el último juego de la Eliminatoria.

James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.