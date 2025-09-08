La nueva crítica de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo: “Se empoderan por ganarle a Bolivia”

El técnico Néstor Lorenzo sigue en el ojo de los críticos más allá del triunfo ante la Selección Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El 3-0 en la capital del Atlántico, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol, no fue suficiente para apagar la voz de reconocidos periodistas como Carlos Antonio Vélez, quien aún no ve con buenos ojos el proceso del técnico argentino.

A pesar de la clasificación, Carlos Antonio Vélez sigue señalando a Lorenzo y en el programa Planeta Fútbol en Win Sports, nuevamente lanzó fuertes palabras contra Néstor y bajó la euforia por el triunfo ante los bolivianos y la clasificación al Mundial 2026. Para el periodista colombiano, todavía faltan muchas cosas por corregir y no avala que el actual entrenador será el encargado en la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Parece que la crítica vuelve a Carlos Antonio Vélez luego de las indirectas que Néstor Lorenzo le envió en rueda de prensa, donde prácticamente insinuó que el periodista “le hace daño al fútbol colombiano” y que está condenado al fracaso por hablar mal con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Camilo Vargas habló del posible pacto con la Selección Venezuela para que clasifique al Mundial 2026

El rifirrafe escala con la represalia de Vélez en su programa en Win Sports, donde insiste que se deben corregir más cosas para hacer un buen Mundial, además recordó a José Pékerman, proceso en el que Lorenzo fue asistente técnico.

Néstor Lorenzo en rueda de prensa luego de la clasificación al Mundial 2026. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Nueva crítica de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo

“Cero autocrítica. Están con un ‘discursito chimbo’, montado por el técnico. Según el cual, todo lo que han hecho es muy bueno. ‘Excelente. No hay por qué criticarlos ni hacerles observaciones, debieron haber clasificado antes, tienen menos puntos de los que deberían tener, patatín, patatán’. Lo que quiere decir que con esa postura no van a cambiar nada, van a seguir igual”, sentenció Carlos Antonio Vélez.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia: “Es una grosería”

“Significa que por ahí el Mundial se nos puede atragantar porque jugando como estamos jugando no vamos a llegar muy lejos. Si el equipo cambia, puede hacer algo interesante, pero jugando, así como la eliminatoria, no creo”, agregó Vélez en los primeros minutos del programa.

Tweet placeholder

“Me parece increíble que estén empoderados después de haberle ganado a Bolivia, debería darles vergüenza. Ganarle a Bolivia es una obligación. Por lo menos a los que están abajo en la tabla hay que ganarles. Venezuela es otra obligación, hay que ganar sí o sí. Para una selección medianamente decente como la nuestra, uno tiene que ganarles a los coleros, entonces eso de Bolivia era una obligación”, puntualizó Carlos Antonio.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La Selección Colombia cierra ante Venezuela las Eliminatorias Conmebol y el partido se jugará en Maturín el 8 de septiembre, a partir de las 6:30 pm, hora colombiana. La ‘Tricolor’ quiere otra victoria para seguir apagando las críticas, mientras que la ‘Vinotinto’ desea el triunfo para ir a la repesca del Mundial 2026.