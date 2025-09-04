La primera decisión de la FIFA con la Selección Colombia tras lograr la clasificación al Mundial 

Se tuvo que sufrir más de lo esperado, pero se logró. La Selección Colombia clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ya se conoció la primera decisión que la FIFA tomó con la ‘Tricolor’ después de la victoria contra Bolivia.

Colombia empezó encendida en la primera vuelta de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 con cuatro victorias (Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina), tres empates (Chile, Uruguay y Perú) y tan solo dos derrotas (Ecuador y Bolivia). Los dirigidos por Néstor Lorenzo eran segundos en la tabla de posiciones con 16 puntos y 9 goles a favor.

Para la segunda vuelta todo cambió. El nivel de la selección colombiana bajó y hasta el partido contra Bolivia de la fecha 17 registró una victoria, tres empates y el mismo número de derrotas con una racha de seis partidos sin ganar. Pero… ¡La clasificación por fin llegó!

Publicidad

Publicidad

En un partido que había que salir a imponer condiciones desde el primer minuto, Colombia no decepcionó y le ganó a Bolivia por 3-0 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero. Era momento de celebrar, pero todavía queda un partido por jugar, y ahí apareció la FIFA con una decisión tras la clasificación.

FIFA y la primera decisión con Colombia tras la clasificación Mundial

James Rodríguez y el logo de la FIFA. (Foto: Getty Images)

Luego de clasificar al Mundial 2026, la Selección Colombia jugará contra Venezuela el martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M. por la última fecha de las Eliminatorias y la FIFA tomó una decisión para que toda la logística del viaje y la estadía de la ‘Tricolor’ en territorio venezolano salga de buena manera. “Irán dos veedores de la FIFA. A falta de uno, irán dos para el partido”, informó el periodista Diego Rueda, de Caracol Radio.

Publicidad

Publicidad

ver también Este sería el ‘Grupo de la Muerte’ para la Selección Colombia en el Mundial tras lograr la clasificación

Este es el nuevo formato del Mundial 2026 que jugará la Selección Colombia

El gran cambio para el próximo Mundial será la cantidad de selecciones que lo van a jugar. De 32 se pasará a 48 país participantes que estarán divididos en 12 grupos de 4 cada uno. Ahí estará Colombia que, como mínimo, aspirará a clasificar a los dieciseisavos de final, la ronda que se agrega al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. De cada grupo clasifican los dos primeros más los 8 mejores terceros.