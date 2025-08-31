Es tendencia:
La primera publicación de James luego de la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia movió a todo el país: así fue la primera publicación de James Rodríguez tras esta noticia.

Por Julio Montenegro

Dayro Moreno y James Rodríguez no juegan en la Selección desde el 2016.
Dayro Moreno y James Rodríguez no juegan en la Selección desde el 2016.

Se demoró, pero le cumplió a la voz del pueblo. El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y la gran sorpresa fue la presencia de Dayro Moreno. Luego de esto, llegó una primera publicación de James Rodríguez.

¿Casualidad o causalidad? Colombia juega contra Bolivia el jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. y con una victoria asegura la clasificación al Mundial 2026 sin depender de otros resultados. Por ese motivo, es necesario que los delanteros ‘9’ vuelvan al gol.

La última vez que Dayro Moreno y James Rodríguez jugaron juntos en la Selección Colombia fue el 18 de junio de 2016 en la victoria contra Perú por penales en la Copa América Centenario. Tendrán una nueva oportunidad de encontrarse con la ‘Tricolor’, así que el ’10’ empezó a palpitar lo que será la fecha FIFA de agosto.

James y la primera publicación tras la convocatoria a la Selección Colombia

Luego de darse a conocer que Moreno volvió a ser convocado a la selección colombiana tras nueve años, James se mostró entusiasmado de volver a la ‘Tricolor’ con una publicación que presumió los tres puntos de la victoria de León contra Querétaro y una bandera de Colombia antes del emoji de “pronto”.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros, esto cobra Dayro Moreno

¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Al ser contemporáneo del goleador histórico de la Selección Colombia Radamel Falcao García (36 goles), Dayro Moreno se vio relegado en la ‘Tricolor’ y solo suma tres goles (dos en partidos amistosos y uno en Eliminatorias) en 1.535 minutos y 32 partidos.

