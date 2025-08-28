Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

La primera publicación de Richard Ríos tras el codazo que le metió Jhon Durán

Richard Ríos guardó silencio tras el encontrón que tuvo con su compatriota Durán, un día después publicó en Instagram.

Por Jhobirson Molina

La primera publicación de Richard Ríos tras el codazo que le metió Jhon Durán
La primera publicación de Richard Ríos tras el codazo que le metió Jhon Durán

El partido entre Benfica y Fenerbahçe por Champions League sigue dando de qué hablar en todo Colombia. Richard Ríos y Jhon Jader Durán protagonizaron un fuerte choque en el que el delantero le propinó un codazo al volante, jugada que generó polémica y todo tipo de comentarios en redes sociales.

Publicidad

Tras la clasificación de su equipo, Richard Ríos subió su primera publicación en Instagram. El mediocampista subió varias fotos del partido celebrando el histórico paso a la siguiente fase, aunque llamó la atención que en ningún momento mencionó a su compatriota ni compartió imágenes con él.

¿Fingió otra lesión? Jhon Durán, en el ojo del huracán, previo a convocatoria de la Selección Colombia

ver también

¿Fingió otra lesión? Jhon Durán, en el ojo del huracán, previo a convocatoria de la Selección Colombia

La primera publicación de Richard Ríos tras el codazo que le metió Jhon Durán

La publicación no tardó en generar todo tipo de comentarios entre los hinchas, pues muchos esperaban alguna reacción o al menos un comentario sobre lo ocurrido en el campo. Sin embargo, el futbolista del Benfica optó por enfocar su publicación en lo que fue la victoria de su equipo.

Richard Ríos vive un momento especial en su carrera, se ha adaptado de gran manera en el mediocampo de Benfica. Por su parte, Jhon Durán sigue recibiendo críticas por la agresividad de su acción y las diferentes polémicas desde su llegada al equipo de Mourinho.

Publicidad

De esta manera, la polémica entre los dos colombianos sigue encendida. Mientras uno celebra con perfil bajo y seguramente estará en la convocatoria, el otro queda en el ojo del huracán por un gesto en contra de su compañero que para muchos fue intencional.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados
Selección Colombia

La bella mujer por la que Jhon Durán y Richard Ríos estarían disgustados

El nuevo apodo que la prensa de Portugal le colocó a Richard Ríos
Fútbol de Europa

El nuevo apodo que la prensa de Portugal le colocó a Richard Ríos

Así jugarán Luis Díaz y Richard Ríos la fase liga de la Champions
Fútbol de Europa

Así jugarán Luis Díaz y Richard Ríos la fase liga de la Champions

Se quebró la relación entre Jhon Durán y Mourinho: ¿se va de Fenerbahce?
Fútbol de Europa

Se quebró la relación entre Jhon Durán y Mourinho: ¿se va de Fenerbahce?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo