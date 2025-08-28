El partido entre Benfica y Fenerbahçe por Champions League sigue dando de qué hablar en todo Colombia. Richard Ríos y Jhon Jader Durán protagonizaron un fuerte choque en el que el delantero le propinó un codazo al volante, jugada que generó polémica y todo tipo de comentarios en redes sociales.

Tras la clasificación de su equipo, Richard Ríos subió su primera publicación en Instagram. El mediocampista subió varias fotos del partido celebrando el histórico paso a la siguiente fase, aunque llamó la atención que en ningún momento mencionó a su compatriota ni compartió imágenes con él.

La primera publicación de Richard Ríos tras el codazo que le metió Jhon Durán

La publicación no tardó en generar todo tipo de comentarios entre los hinchas, pues muchos esperaban alguna reacción o al menos un comentario sobre lo ocurrido en el campo. Sin embargo, el futbolista del Benfica optó por enfocar su publicación en lo que fue la victoria de su equipo.

Richard Ríos vive un momento especial en su carrera, se ha adaptado de gran manera en el mediocampo de Benfica. Por su parte, Jhon Durán sigue recibiendo críticas por la agresividad de su acción y las diferentes polémicas desde su llegada al equipo de Mourinho.

De esta manera, la polémica entre los dos colombianos sigue encendida. Mientras uno celebra con perfil bajo y seguramente estará en la convocatoria, el otro queda en el ojo del huracán por un gesto en contra de su compañero que para muchos fue intencional.