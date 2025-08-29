Es tendencia:
Selección Colombia

La primera reacción de Dayro Moreno tras ser convocado a la Selección Colombia

El delantero de Once Caldas sorprendió a todos minutos después de conocer que había sido convocado por Lorenzo.

Por Jhobirson Molina

Dayro Moreno es la principal novedad en la lista de Néstor Lorenzo. El delantero de Once Caldas no ocultó su emoción tras ser convocado nuevamente a la Selección Colombiapara los compromisos ante Bolivia y Venezuela. El máximo goleador histórico del Fútbol Colombiano sorprendió con su primera publicación tras ser convocado.

“¡Parceritos! Ahora sí, vamos con toda mi Selección Colombia”, escribió el delantero del Once Caldas en su cuenta de Instagram, acompañado de la imagen oficial de la convocatoria. En menos de una hora, la publicación ya superaba las 30 mil interacciones, con todo tipo de comentarios.

La gran ausencia en la convocatoria de Selección Colombia que fue reemplazado por Marino Hinestroza

La gran ausencia en la convocatoria de Selección Colombia que fue reemplazado por Marino Hinestroza

El atacante de 40 años no vestía la camiseta ‘tricolor’ desde hace más de una década y su llamado sorprendió a gran parte de la opinión pública. Néstor Lorenzo decidió incluirlo como una de las cinco novedades, siendo la solución a la carencia de goles en los últimos partidos.

Además del mensaje de agradecimiento, Dayro aprovechó para invitar a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube, donde aseguró que tendrá “sorpresas para todos”. El veterano artillero se mostró entusiasmado con esta nueva oportunidad en su carrera.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán claves para que Lorenzo defina la nómina definitiva con la que jugará la próxima Copa del Mundo.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
