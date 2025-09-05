Es tendencia:
Selección Colombia

La publicación de James Rodríguez que retumbó en todo el planeta tras clasificar al Mundial

El '10' de la Selección Colombia se pronunció en redes sociales luego de la clasificación y publicó cuatro fotos que llamaron la atención.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y todo fue felicidad en Barranquilla. Los jugadores celebraron y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos, especialmente de los referentes que han marcado época con el combinado nacional.

Una de las reacciones más llamativas fue la de James Rodríguez, quien volvió a ser protagonista en la clasificación y ratificó por qué es uno de los mejores jugadores de la historia. El ’10’ publicó en sus redes sociales cuatro fotos épicas del partido ante Bolivia, en las que se le ven los mejores momentos.

La publicación de James Rodríguez que retumbó en todo el planeta tras clasificar al Mundial

“Aquí vamos de nuevo a un Mundial. ¡Te amo Colombia!”, escribió James, acompañando las imágenes que rápidamente se hicieron virales. Los comentarios no se hicieron esperar, no solo de hinchas colombianos, sino también de seguidores de todas las partes del mundo que lo siguieron en los otros dos Mundiales.

La publicación superó los miles de ‘me gusta’, su mensaje fue replicado por medios internacionales y compartido en diferentes plataformas, destacando la importancia del jugador colombiano.

Con esta clasificación, James Rodríguez disputará su tercer Mundial y se consolida como el futbolista más importante en la historia de la Selección Colombia. Su publicación fue mucho más que una frase: fue la ilusión de los hinchas que quieren superar lo hecho en 2014.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
