La Selección Colombia le ganó a Venezuela por 3-6 en la última jornada de la Eliminatoria, en lo que fue un partido lleno de emociones de comienzo a fin, donde varios futbolistas mostraron un gran rendimiento futbolístico en el cuadro ‘tricolor’, pero todas las miradas se las llevó el delantero samario Luis Javier Suárez.

Luis, que pertenece al Sporting de Portugal, anotó cuatro goles y fue la gran figura del compromiso, mostrando sus habilidades a la hora de la definición, teniendo mucha eficacia en lo que fueron sus primeras anotaciones con la camiseta colombiana, por lo que fue una noche soñada para el talentoso atacante.

Los elogios le llovieron de todo lado a Luis, como lo hizo la FIFA por medio de sus redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje al delantero ‘cafetero’, publicando una foto de él, junto a un sombrero de ‘mago’, en lo que fue una muestra de admiración por el atacante que tiene felices a los fanáticos colombianos.

Pero no solamente la FIFA felicitó a Luis, también lo hizo la CONMEBOL, que por medio de sus redes sociales, le dedicó un mensaje al atacante con el mensaje, “la noche soñada de Luis Suárez”, junto a un emoji con el número 4 y otro de un balón.

Luis Suárez hace historia con Colombia

Luis Suárez se convirtió en el primer jugador en marcar 4 goles en una Eliminatoria sudamericana, desde que, precisamente, el otro Luis Suárez, pero de Uruguay se los marcara a Chile en 2011, por lo que el atacante colombiano quedará en la historia de la competencia.

