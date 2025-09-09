Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

La publicación de la FIFA por los cuatro goles de Luis Suárez con Colombia

El delantero colombiano marcó su primer 'póker' con la camiseta 'tricolor'.

Por Edynson Ruiz Rincon

Luis Suárez, delantero de la Selección Colombia.
© Foto: Selección Colombia.Luis Suárez, delantero de la Selección Colombia.

La Selección Colombia le ganó a Venezuela por 3-6 en la última jornada de la Eliminatoria, en lo que fue un partido lleno de emociones de comienzo a fin, donde varios futbolistas mostraron un gran rendimiento futbolístico en el cuadro ‘tricolor’, pero todas las miradas se las llevó el delantero samario Luis Javier Suárez.

Luis, que pertenece al Sporting de Portugal, anotó cuatro goles y fue la gran figura del compromiso, mostrando sus habilidades a la hora de la definición, teniendo mucha eficacia en lo que fueron sus primeras anotaciones con la camiseta colombiana, por lo que fue una noche soñada para el talentoso atacante.

Los elogios le llovieron de todo lado a Luis, como lo hizo la FIFA por medio de sus redes sociales, dedicándole un emotivo mensaje al delantero ‘cafetero’, publicando una foto de él, junto a un sombrero de ‘mago’, en lo que fue una muestra de admiración por el atacante que tiene felices a los fanáticos colombianos.

Publicidad
“Severo paquete”, el jugador de Selección Colombia que no aguantan

ver también

“Severo paquete”, el jugador de Selección Colombia que no aguantan

Pero no solamente la FIFA felicitó a Luis, también lo hizo la CONMEBOL, que por medio de sus redes sociales, le dedicó un mensaje al atacante con el mensaje, “la noche soñada de Luis Suárez”, junto a un emoji con el número 4 y otro de un balón.

Luis Suárez hace historia con Colombia

Luis Suárez se convirtió en el primer jugador en marcar 4 goles en una Eliminatoria sudamericana, desde que, precisamente, el otro Luis Suárez, pero de Uruguay se los marcara a Chile en 2011, por lo que el atacante colombiano quedará en la historia de la competencia.

Publicidad

Encuesta

¿Crees que Luis Suárez aseguró su puesto en el Mundial con sus 4 goles?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Luis Suárez, el primer colombiano en marcar cuatro goles en Eliminatorias con la Selección Colombia
Selección Colombia

Luis Suárez, el primer colombiano en marcar cuatro goles en Eliminatorias con la Selección Colombia

El nuevo lesionado que saldrá de la convocatoria de la Selección Colombia
Selección Colombia

El nuevo lesionado que saldrá de la convocatoria de la Selección Colombia

Se retira de su selección un uruguayo que perdió contra Colombia en Copa América
Fútbol Sudamericano

Se retira de su selección un uruguayo que perdió contra Colombia en Copa América

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”
Selección Colombia

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo