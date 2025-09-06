La Selección Colombia se clasificó para el Mundial y James Rodríguez nuevamente fue uno de los futbolistas protagonistas, siendo muy influyente en el rendimiento del equipo y anotando uno de los goles en el triunfo contra Bolivia, es por esto que los elogios le llovieron al capitán ‘tricolor’, pero también hubo mucha nostalgia.

La imagen que generó tristeza y muchas especulaciones sobre James, fue cuando el estadio Metropolitano quedó prácticamente vacío y el ’10’ se fue solo hasta la mitad de la cancha, se sentó allí descalzo, imágenes que le dieron la vuelta al mundo y por la que muchos aseguraron que era la despedida al del futbolista del escenario en el que le dio muchas alegrías al país.

Pues sobre la razón por la que Rodríguez estaba en la mitad de la cancha, en la emisora ‘La FM’ revelaron que el motivo por el que el capitán estaba allí, es porque le estarían realizando una serie documental a James, por lo que buscaban tener una toma para la producción audiovisual de la que se conocerán detalles en los próximos meses.

Aunque la emotiva imagen es para el documental, tampoco se descarta que el duelo contra Bolivia hubiera sido el último de James con Colombia por Eliminatoria, tema del que el futbolista no ha hablado, pero que seguramente será pregunta obligada en próximas declaraciones que dé el referente de la ‘tricolor’.

James sigue haciendo historia con Colombia

Con su gol ante Bolivia, James Rodríguez se convirtió en el máximo goleador de la Selección Colombia en partidos por Eliminatoria, llegando a 14 tantos, superando a Radamel Falcao García, que quedó con 13 unidades, por lo que el mediocampista sigue haciendo historia con la camiseta del equipo ‘tricolor’.

