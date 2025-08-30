La gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias, es la presencia de Dayro Moreno, delantero que a sus 39 años regresa a la ‘tricolor’, después de tener un muy buen rendimiento con el Once Caldas, tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana.

El llamado de Dayro ha generado muchas reacciones, no solamente en Colombia, sino que a nivel internacional, especialmente en los países en los que jugó el delantero tolimense, pero también por parte de algunas entidades como la CONMEBOl, pero también la FIFA, la cual se pronunció con la convocatoria de Moreno.

Por medio de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, le dedicó una publicación a Dayro, con el mensaje “regreso”, junto a un emoji con la bandera de Colombia, más una fotografía del máximo goleador del fútbol colombiano, vistiendo la camiseta de la ‘tricolor’ hace ya varios años.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que salió de la Selección Colombia por llamado de Dayro Moreno

Y es que Moreno regresa a la Selección Colombia después de 9 años sin estar en el listado. Ahora, con su presencia, muchos de sus seguidores esperan que pueda sumar algunos minutos, pero también que logre marcar, lo que sin duda pondría pensar al entrenador Néstor Lorenzo en si seguirá convocándolo para próximos juegos o hasta para el Mundial.

Foto: X, FIFA.

¿Cuándo llega Dayro a la concentración de la Selección Colombia?

Se espera que Dayro Moreno llegue a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla el próximo día domingo 31 de agosto, fecha en la que empezarán a llegar los futbolistas para ponerse a disposición del entrenador Néstor Lorenzo. Con lo anterior, el goleador se perderá los juegos ante Santa Fe y Deportivo Pereira por la Liga Colombiana con Once Caldas.

Publicidad

Publicidad