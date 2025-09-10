La reacción de la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez en la Selección Colombia: “El nuevo Gyökeres”

Noche mágica para el delantero Luis Javier Suárez en Maturín. El que se creía estaba de últimas en la fila de atacantes, sorprendió con su participación ante la Selección Venezuela y con cuatro goles escala magistralmente en el grupo y se coloca en los primeros lugares. Sonríe el técnico Néstor Lorenzo por descubrir a este talento que muy pocos veían como titular en la ‘Tricolor’.

El póker contra Venezuela, en el partido por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, pone a temblar a jugadores como Jhon Córdoba e incluso el mismo Jhon Durán, quienes ven a un fenómeno goleador en alza que le apunta a estar en el Mundial 2026. Cuatro goles que los deja pensativos, e inspira y acomoda a Lucho en la Selección Colombia y da parte de tranquilidad a un país tras su fina definición.

Lo que tuvo, lo mandó a guardar en la portería de Rafael Romo. Luis Suárez no perdonó nada y no dejó pasar el tren de la oportunidad en la Selección Colombia. Sabía lo que se jugaba en un partido trascendental para su carrera y ahora suma puntos importantes para llegar con otra mirada a los amistosos de octubre y noviembre.

Por si fuera poco, su carrera sigue en el fútbol de Europa. Ya instalado en el Sporting Lisboa, espera marcar goles importantes en la Liga local y Champions League. Incluso, la prensa portuguesa lo elogia y describe sus cualidades, luego del fichaje de 22 millones de euros para tratar de reemplazar a la estrella Viktor Gyökeres, el delantero sueco que cerró como el máximo goleador en el mundo en 2024.

Luis Javier Suárez celebra el segundo gol de su cuenta personal contra Venezuela en Maturín. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Elogios de la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez

Antes del partido contra Venezuela, el diario Récord de Portugal ya anunciaba las cualidades de Luis Javier Suárez. El medio portugués, de los más importantes de Lisboa, le dedicó una portada al atacante samario, que ya lleva dos goles en cuatro partidos jugados en la Primeira Liga. Los especialistas portugueses creen que puede ser el próximo Gyökeres, hoy en el Arsenal de la Premier League.

Viktor Gyokeres durante un partido Arsenal vs. Liverpool, tras el fichaje desde el Sporting Lisboa. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Récord publicó una entrevista con el director deportivo de Almería, Joao Goncalves, donde afirma que los colegas de Sporting Lisboa están sorprendidos por el nivel que Suárez presenta. Luis Javier ya pasó por el Olympique Marsella, pero fue en la segunda división de España con Almería donde pudo demostrar sus condiciones goleadoras al registrar 27 goles en 41 partidos jugados.

Portada de Récord del 9 de septiembre.

En la portada, Récord lo acompaña con serias palabras que describen cómo el delantero de Santa Marta conquista a ‘Los Leones’ y titulan “La marca de Suárez”. Lanzan frases como “cualidades técnica y ética de trabajo”, “impresiona y cautiva la idea de juego”, “el refuerzo lidera el equipo en remates, goles esperados y toques en el área”.

“Suárez encanta todo y a todos. Superó la timidez inicial, fue lanzado al Alvalade (estadio de Sporting) y convenció a los hinchas. Opta lo registra como el jugador con más goles esperados en Portugal y tiene el mejor promedio de intentos de remate”, escribía Récord antes del partido contra Venezuela.

