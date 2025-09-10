La reacción de Vélez tras la goleada de Colombia a Venezuela que sorprendió a todos: “Es una mentira”

Ni marcando seis goles lo hacen uno de sus seguidores. La Selección Colombia terminó las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una goleada 3-6 contra Venezuela que hizo reaccionar a Carlos Antonio Vélez con unas palabras que sorprendieron a todos: “Es una mentira”.

¡A los hechos! Con la tensión bajando por las tribunas del estadio Monumental de Maturín porque Venezuela se estaba jugando la clasificación al repechaje del Mundial 2026, todo empezó en contra de Colombia porque al minuto 3 del primer tiempo ya perdía 1-0. Vélez empezaba a calentar para salir a hablar…

El primer tiempo terminó con un vibrante 2-2, pero como a los jugadores de Venezuela le dijeron que Bolivia le estaba ganando a Brasil y se estaba quedando con el cupo al repechaje, el segundo tiempo fue una feria de espacios que la selección colombiana aprovechó de gran manera.

Publicidad

Publicidad

Con cuatro goles de Luis Suárez, otro de de Yerry Mina y uno más de Jhon Córdoba, la Selección Colombia no solo goleó 3-6 a Venezuela, también hizo reaccionar a Carlos Antonio Vélez con unas palabras que sorprendieron a todo el país.

Vélez y una reacción a la goleada de Colombia a Venezuela que sorprendió a todos

Vélez y una jugada de Colombia vs. Venezuela. (Foto: X / @velezfutbol y Getty Images)

“Van a usar para justificar y van a decir: ‘Mire que terminamos terceros’. Hubiéramos clasificado igual, como conozco eso. Eso es una mentira, eso es mediocridad, eso ser uno mediocre. Hoy (9 de septiembre) somos terceros porque le hicimos seis goles a Venezuela y un solo jugador nuestro hizo 4. Un jugador que tenía al margen, que no convocaban y cuando lo convocaban lo llamaban a la tribuna. ¿Okey? Lo dije claro, para mí esto terminó en la fecha pasada, la tabla terminó en la fecha pasada”, fue parte de la reacción de Vélez a la goleada de Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Todo el continente consternado por el mensaje de Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

Carlos Antonio Vélez explicó por qué la Selección Colombia no terminó tercera de las Eliminatorias al Mundial 2026

A pesar de que la Selección Colombia terminó tercera en la tabla de posiciones de la Eliminatorias Sudamericanas, para Carlos Antonio Vélez esto no dicta la verdad del rendimiento de la ‘Tricolor’ porque “Argentina fue con suplentes, con un montón de jugadores de cambio y jugaron contra Ecuador. Ecuador que ganó tres puntos de los que tiene en la tabla porque eso los quitaron porque Alfaro puso a un jugador colombiano en el Mundial de Qatar y lo castigaron con menos 3, por eso entró. Uruguay liberó a cuatro jugadores (…) Paraguay hasta puso el tercer arquero hoy. Sin embargo, le ganó a Perú. Entonces, para mí eso había terminado en la fecha pasada“.

Encuesta¿En qué posición terminó Colombia las Eliminatorias al Mundial 2026? ¿En qué posición terminó Colombia las Eliminatorias al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad