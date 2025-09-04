La Selección Colombia tuvo una noche redonda ante Bolivia por la penúltima jornada de la Eliminatoria, ya que consiguió el triunfo que lo clasificó al Mundial del 2026, la hinchada festejó varios jugadores sumaron minutos de juego, uno de ellos fue Dayro Moreno, atacante del que la afición esperaba que ingresara.

Dayro ingresó al minuto 63 en reemplazo de Jhon Córdoba, momento en el que las tribunas retumbaron con la presencia del tolimense, en donde corearon su nombre y la expectativa estaba en que marcara un gol, algo que no se pudo dar, debido a que el delantero no tuvo ninguna oportunidad clara para anotar.

A pesar de que no hubo gol, Moreno no ocultó su felicidad por volver a vestir la camiseta de Colombia después de 9 años, por lo que se mostró muy agradecido con los hinchas, el técnico Néstor Lorenzo, todo el Once Caldas y sus paisanos en el departamento del Tolima, ya que para él fue un sueño y como si estuviera debutando.

“La verdad que todo un estadio coreando mi nombre para que entrara, Colombia, muchas gracias, muchas gracias, la verdad que por ese apoyo tan maravilloso que me dan el día de hoy y clasificar a un mundial y con este regreso tan lindo para mí, la verdad que eso me va a quedar marcado para toda mi vida”, dijo inicialmente Moreno en una entrevista para RCN.

¿Dayro Moreno jugará el Mundial con Colombia?

Sobre si estará en el Mundial del 2026, Dayro aseguró que sí tiene el deseo de estar a sus 40 años en la competencia más importante del mundo, por lo que aseguró que seguirá trabajando en el Once Caldas para poder conseguir uno de los cupos para poder estar en la Copa.

“Claro, siempre trabajo, la verdad que uno trabaja para eso, para estar en la selección. Lo estoy consiguiendo con mi trabajo, con mi esfuerzo en mi equipo en Once Caldas, que la verdad que sin Once Caldas, sin la Junta Directiva, sin los compañeros, sin el cuerpo técnico, la ciudad hincha de Once Caldas, no estuviera acá y agradecer a mi familia, a mis hijas, a mis padres, a toda mi familia, a la gente de Chicoral, del departamento del Tolima, que la verdad que representar a mi tierra es muy lindo”.