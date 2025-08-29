¿La Selección Atlético Nacional de Colombia? El llamativo dato que lamenta el resto del FPC

Un país llamado Nacional. Es una de las banderas que se ven habitualmente en el Atanasio Girardot cuando Atlético Nacional es local. Pues bien, la última convocatoria de la Selección Colombia para la Eliminatoria bien demuestra ese lema. La cantidad de jugadores que llevan el escudo del verde son casi la mitad de los elegidos por Néstor Lorenzo.

Para nadie es un secreto que el cuadro verdolaga tiene el mayor semillero de talento del fútbol colombiano. Pero, además, ha contado con el poder económico para comprar a los mejores y, como no, los mejores siempre juegan en la Selección. Para tristeza del resto de clubes del FPC, es muy complicado superar a Nacional en este ítem.

Y es que de los 26 llamados a la Selección Colombia para los juegos contra Bolivia y Venezuela, el 42% de los jugadores (11) está o estuvo en Atlético Nacional. Es el equipo que más aporta en la actualidad con tres futbolistas y el único salvo Once Caldas que esta vez apoyará con Dayro Moreno.

Los futbolistas de la Selección Colombia que han pasado por Atlético Nacional

Para empezar están los actuales futbolistas que en este momento juegan en el fútbol colombiano. David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román son los representantes del ‘verde’ actual. Luego están los que han salido directamente de las inferiores del club como lo son: Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Déiver Machado y Kevin Mier.

Pero así mismo están los jugadores que en algún momento vistieron la camiseta verdolaga. Bien sea por ser un trampolín de equipos juveniles de menor envergadura, o porque en algún momento fueron comprados por el club para hacer parte de sus filas. En este grupo están: Camilo Vargas, Dayro Moreno, Daniel Muñoz (que además es hincha a morir) y Juan Fernando Quintero.

¿¿Cuándo juega la Selección Colombia por la Eliminatoria?

El próximo partido de la Selección Colombia será el jueves 4 septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Allí será local de Bolivia, en un partido definitivo para clasificarse a la próxima Copa del Mundo. El juego empezará a las 6:30 pm, hora de Colombia, con transmisión de Caracol TV y RCN TV.