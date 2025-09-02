Es tendencia:
La Selección Colombia ya está casi completa: estos jugadores se unieron al grupo

A la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla ya llegaron 25 de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los dos partidos que restan en las Eliminatorias.

Por Michell Figueroa

La Selección Colombia está cerca de tener a todos sus jugadores para iniciar la preparación de sus próximos compromisos en las Eliminatorias. Con el plantel casi completo a disposición del director técnico, el equipo se enfoca en los duelos finales, con el objetivo de asegurar su cupo a la próxima Copa del Mundo.

Este martes 2 de septiembre la Selección informó que llegaron más jugadores para unirse al grupo.

Se trata de Richard Ríos, Kevin Castaño y Santiago Arias, que arribaron en Barranquilla e iniciaron su preparación de inmediato. Con estas incorporaciones, la Selección Colombia completa 25 jugadores.

Así las cosas, solo restaría la llegada de Daniel Muñoz, para completar el grupo de 26 jugadores que fueron convocados por el director

Los jugadores de la Selección Colombia que ya están concentrados

De acuerdo con la información divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la concentración de la Selección en Barranquilla está casi completa.

Con un abultado grupo de futbolistas, Néstor Lorenzo y los integrantes del cuerpo técnico preparan al equipo para el compromiso ante Bolivia, que se jugará el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Según los datos de la Federación, los jugadores que están reunidos en la capital del Atlántico son: Andrés Román, Camilo Vargas, David Ospina, Dávinson Sánchez, Dayro Moreno, Deiver Machado, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, ⁠Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, ⁠Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz, Luis Suárez , Marino Hinestroza, Santiago Arias, ⁠Richard Ríos, Yerry Mina, Yerson Mosquera.

Los encuentros contra Bolivia y Venezuela representan la recta final del camino clasificatorio. Una victoria en cualquiera de estos partidos podría significar la tan anhelada clasificación directa.

michell figueroa
Michell Figueroa
