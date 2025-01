La tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 tras triunfo de Colombia ante Bolivia

Cabe recordar que los cuatro primeros del Hexagonal Final clasificarán al Mundial Sub 20. Si Chile queda entre estas casillas, le cederá el cupo al quinto, debido a su condición de anfitrión.

De esta manera, la Selección Colombia llega a 7 puntos y clasifica al hexagonal final del Sudamericano Sub 20, donde definirá su clasificación al Mundial de la categoría, que se disputará en Chile.

Al minuto 13, Colombia aprovechó otro error en la salida de la Selección Bolivia y cuando dominaba el balón, un zaguero central no tuvo la atención requerida ante la presión y perdió la pelota, dejando a su equipo totalmente jugado y Kener Valencia ganó en velocidad, para rematar ante la salida del arquero. 2-0 y el partido casi sentenciado. El tercero fue obra de Jhon Montaño. Los bolivianos intentaron reaccionar y Jairo Rojas colocó el 2-1 al minuto 60. Mark Rodríguez dejó el 3-2 final al 90′.

La Selección Colombia sigue demostrando un gran nivel deportivo y se acerca a la clasificación al Mundial Sub 20 tras la victoria ante Bolivia en Venezuela. Un resultado 3-2 fue más que suficiente para lograr el pase al hexagonal final del Sudamericano de la categoría. Un empate y dos victorias es más que suficiente para que avance a la instancia final.

