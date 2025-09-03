La gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia para los compromisos por la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, fue la presencia de Dayro Moreno, delantero que regresa a la ‘tricolor’ después de 9 años, siendo una de las grandes figuras en la Liga Colombiana y Copa Sudamericana con Once Caldas.

Aunque el llamado de Dayro ha generado la aceptación de la mayoría de los hinchas de la ‘tricolor’, también muchos fanáticos y periodistas esperan que la presencia del tolimense no sea solamente para complacer a los que pedían su convocatoria, por lo que desean que el entrenador Néstor Lorenzo le dé minutos en cancha.

“Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club, es una opción como todos los que estarán sentados en el banco de suplentes, es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, pero compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez, quienes también están en buen momento. Analizaremos en el partido si lo ingresaremos en algún momento del partido”, fueron las palabras de Lorenzo sobre Moreno.

Publicidad

Publicidad

ver también Dayro Moreno respondió a periodista que criticó su llamado a la Selección Colombia

Precisamente sobre el tema y las declaraciones del entrenador argentino, en el programa ‘Más Fútbol’ de la FM, la periodista Carolina Castellanos y Guillermo Arango, aseguraron que por lo dicho por Néstor, todo indica que la convocatoria de Dayro se habría dado para satisfacer el pedido de la hinchada, pero especialmente para que no se hablara de las controversias como el no llamado de Jhon Durán, además de lo que se puede explotar comercialmente a Moreno por su gran acogida en la afición.

Dayro Moreno. Foto: Selección Colombia.

“Yo sí siento que con la declaración asegura, que verdaderamente hubo presión para traerlo (a la convocatoria de Dayro), pero él (Lorenzo) no quiere tenerlo en su esquema”, indicó Carolina.

Publicidad

Publicidad

¿Jugará Dayro con Colombia vs. Bolivia?

Ya el entrenador Néstor Lorenzo aseguró que Dayro no será titular contra Bolivia, pero seguramente, dependiendo como se dé el contexto del partido, Moreno será una posibilidad para ingresar a la cancha desde el banco de suplentes, además, seguramente la hinchada pedirá en las tribunas su ingreso.