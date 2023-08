El entrenado de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de convocados para los compromisos ante Venezuela y Chile en el inicio de las Eliminatorias, en donde muchos quedaron conformes con los hombres que llamó, pero algunos mostraron su desacuerdo con algunos jugadores.

Uno de los temas que le han cuestionado a Lorenzo, es que siga llamando a algunos futbolistas experimentados y que han estado en procesos anteriores, como James Rodríguez, Yerry Mina y Santiago Arias, pero el periodista Carlos Antonio Vélez hizo una muy delicada acusación al técnico argentino.

Por medio de sus redes sociales, Vélez opinó sobre la convocatoria, en donde aseguró que el llamado del portero Devis Vásquez, se debió a un favor que está haciendo, además de cuestionar la presencia de varios experimentados, aunque resaltó que llamara en su mayoría a futbolistas que han venido jugando en sus clubes.

“A mano alzada… lo único coherente de la convocatoria de Lorenzo fue el mantener 15 de los 17 que jugaron más de 100 minutos en los 5 partidos de este año. Lo demás… no se ha podido “destetar” de los que nos eliminaron de Catar, el tercer arquero es un favor, la reencauchada de Santi Arias de novela. Hay 10 mejores que Mina que no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses, no le sirve nadie de los equipos Colombianos y eso que se deja ver en todos los estadios. Y Castaño el mejor en varios amistosos ¿qué? Justo lo de Córdoba y Casierra que esta vez sí merece el llamado por ser el delantero en mejor estado de forma y números. Es lo que hay”, publicó Vélez en su cuenta de Twitter.