La Selección Colombia confirmó este viernes la lista de convocados para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, los últimos exámenes para confirmar la clasificación al Mundial 2026. Néstor Lorenzo mantuvo la base del grupo con la que viene trabajando en los últimos partidos, pero sorprendió con varias novedades.

Entre los llamados aparecen cinco jugadores diferentes, pero sin duda el más llamativo es el nombre de Dayro Moreno, goleador histórico del Fútbol Colombiano.

Juan Camilo Portilla, mediocampista de gran presente; Johan Mojica, que regresa ya con muchos más minutos; Yerson Mosquera, defensor importante en varios compromisos; y Santiago Arias, quien vuelve después de un largo tiempo sin ser haber sido tenido en cuenta nuevamente.

Las cinco novedades de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Por otro lado, JuanFer Quintero también llama la atención. Sin embargo, hay algunos futbolistas que quedaron por fuera de la convocatoria. Jhon Jáder Durán, Rafael Carrascal, Jhon ‘Cucho’ Hernández, Yaser Asprilla y Gustavo Puerta no fueron incluidos en esta ocasión, algunos por decisión técnica, otros por lesión.

La presencia de Dayro Moreno, con 40 años, es la sorpresa más llamativa, pues no vestía la camiseta tricolor desde hace más de una década. El delantero del Once Caldas vive un momento goleador que le abrió nuevamente la puerta de la Selección.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán claves para que Lorenzo defina la nómina definitiva con la que jugará la próxima Copa del Mundo.