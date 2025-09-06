Con la clasificación de la Selección Colombia ya asegurada para el Mundial de 2026, el enfoque de la próxima jornada de Eliminatorias se traslada a la lucha por el repechaje.

Con ese panorama, el entrenador de la selección venezolana, Fernando Batista, envió un contundente mensaje a la Tricolor de Néstor Lorenzo, que no se la pondría fácil pese a ya tener su cupo asegurado en la Copa del Mundo.

“El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje”, dijo el técnico de la selección del vecino país.

EL técnico de Venezuela espera ganar la última fecha de las Eliminatorias para seguir luchando por el cupo al Mundial. (Foto: Getty)

“Tenemos una final”

El técnico de la selección venezolana fue contundente, aseguró que el partido ante Colombia será una final. Además, dejó sobre la mesa la ventaja de jugar en casa y con su gente.

“Estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo. El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, añadió.

Así mismo, Fernando Batista le envió un mensaje a los aficionados tras la goleada 3-0 ante Argentina.

“Hay que cambiar el chip y empezar a trabajar, dar vuelta la página lo más rápido posible y pensar en lo que viene”, expresó el entrenador.

Por su parte, se especula que la Selección Colombia, ya con el pase directo en mano, podría aprovechar el partido para rotar a sus jugadores y dar descanso a los titulares, además de evaluar el rendimiento de futbolistas como Yerson Mosquera y David Ospina. A pesar de esto, el encuentro representa una oportunidad para que el equipo de Néstor Lorenzo cierre la fase de clasificación con una victoria siendo visitante.

