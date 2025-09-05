Las palabras de Richard Ríos tras la molestia de James Rodríguez que sorprendieron a toda Colombia

Una de las grandes sorpresas en el camino de la Selección Colombia para clasificar al Mundial 2026 fue Richard Ríos. El volante se convirtió en uno de los jugadores más populares de la ‘Tricolor’ y no dudó en sorprender con unas palabras tras la molestia que tuvo James Rodríguez con él.

¡A los hechos! Colombia le ganaba 1-0 a Bolivia al término del primer tiempo y cuando los jugadores se empezaron a reunir en la mitad de la cancha hubo un gran ausente: Ríos. El volante se fue primero al vestuario colombiano en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, no esperó a sus compañeros y esto le molestó mucho a James.

El ’10’ de la selección colombiana manoteó un par de veces al aire y se notó bastante molesto. Sin embargo, esto no opacó ni la victoria 3-0 contra Bolivia que aseguró la clasificación al Mundial 2026, ni las palabras de Richard Ríos que sorprendieron a toda Colombia.

Richard Ríos y una declaración que sorprendió a toda Colombia tras la molestia de James

Richard Ríos y la molestia de James. (Foto: Getty Images y X)

“Feliz porque creo que estamos haciendo un trabajo bueno porque creo que todo el país se lo merece por estarnos apoyando y de verdad no saben cómo lo sufren las personas que trabajan dentro de la selección, los masajistas, los utileros, los que nos dan el agua. Ellos que están acá hace muchos años se lo merecen y sabemos cómo sufren por esto. La felicidad que da ver a un utilero llorar porque está clasificado a un Mundial, no estoy diciendo que no sea la mía (la felicidad) porque para mí es un sueño, pero creo que ellos se lo merecen demasiado y también el país por acompañarnos hasta acá“, fueron las palabras de Ríos tras la molestia de James Rodríguez que sorprendieron a todos.

Ríos llegará con esta edad al Mundial 2026 que jugará la Selección Colombia

Consolidado como uno de los titulares fijos del entrenador Néstor Lorenzo, Richard Ríos registró 893 minutos, 9 partidos como titular y una sola tarjeta amarilla en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 hasta el partido contra Venezuela del martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M. El volante llegará con 26 años cuando inicie la próxima Copa del Mundo de la FIFA el 11 de junio del próximo año.

