La Selección Colombia se juega todo este jueves en el Metropolitano de Barranquilla su cupo al Mundial 2026 en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El combinado nacional mide fuerzas ante Bolivia y uno de los jugadores de Bolivia sorprendieron hablando de Dayro Moreno.

La convocatoria del delantero del Once Caldas ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, la Conmebol, la FIFA y grandes jugadores han reaccionado al llamado del histórico jugado que claramente no es la primera opción del entrenador Néstor Lorenzo.

Las palabras de un jugador de Bolivia sobre Dayro Moreno que no le gustaron a Lorenzo

“Es un jugador letal, es muy difícil que te perdone, me parece muy acertada su convocatoria, lo que Colombia necesita es goles y él te puede dar eso. También hay otros delanteros importantes, son físicamente muy fuertes, será un partido duro para nosotros”, dijo Carlos Lampe sobre Dayro Moreno.

“A la Selección tienen que ir los que mejor estén sin importar que tengan 40 años como el caso de Dayro, necesitas experiencia, dinámica y Colombia lo tiene todo con él”, agregó.

Sin embargo, esto no es suficiente para el entrenador Néstor Lorenzo que confirmó si Dayro Moreno será titular o no contra Bolivia. El entrenador dijo que el delantero del Once Caldas es tercera opción e irá al banco de suplentes para el partido en Barranquilla.

“Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club, es una opción como todos los que estarán sentados en el banco de suplentes, es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, pero compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez, quienes también están en buen momento. Analizaremos en el partido si lo ingresaremos en algún momento del partido”, dijo el entrenador.