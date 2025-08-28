Es tendencia:
Selección Colombia

Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz lo obligó a cambiar el planteamiento de Argentina vs. Colombia

El técnico de la selección de Argentina reveló que en el último encuentro ante Colombia, en Eliminatorias, se vio obligado a modificar todo su planteamiento por el papel que desempeñó Luis Díaz. Ese encuentro, que se jugó en el Más Monumental,terminó igualado a un gol.

Por Michell Figueroa

Lionel Scaloni confesó que Luis Díaz desestabilizó su planteamiento de juego en el ultimo partido de Argentina ante la Selección Colombia.
© GettyLionel Scaloni confesó que Luis Díaz desestabilizó su planteamiento de juego en el ultimo partido de Argentina ante la Selección Colombia.

Recientemente, el reconocido estratega de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al empate ante Colombia en junio de este año, cuando se disputó un partido de Eliminatorias en el Más Monumental. El DT aseguró que la actuación de Luis Díaz lo obligó a cambiar su planteamiento inicia.

En una entrevista con AFA Estudio, el técnico campeón del mundo reveló que la presencia del extremo del Bayern Múnich, que para entonces era parte de Liverpool, lo forzó a modificar completamente su estrategia de juego.

Scaloni detalló que el planteamiento de Colombia, que consistía en jugar sin un centrodelantero fijo y utilizar a Luis Díaz como su principal arma ofensiva, desmanteló por completo la táctica que él había preparado.

Luis Díaz con la Selección Colombia ante Argentina.

Luis Díaz con la Selección Colombia ante Argentina.

Luis Díaz dañó todo el planteamiento de Scaloni

El mismo director técnico confesó que el modo de jugar de la Selección Colombia arruinó todo lo que había planeado con la albiceleste.

“El fútbol es un juego de ajedrez. Vos planteas una cosa, después el rival te plantea otra y todo lo que preparaste no valió. Con nosotros Colombia jugó sin ”9″(centrodelantero), puso a Luis Díaz y todo lo que habías preparado, te obliga a cambiarlo”, dijo.

La declaración de Scaloni resalta la capacidad de la Tricolor para adaptarse y sorprender a sus rivales, así como la inteligencia táctica demostrada en aquel encuentro.

michell figueroa
Michell Figueroa
