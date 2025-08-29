La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue generando todo tipo de reacciones en Colombia y el mundo, incluso en la propia Conmebol que también se pronunció. El organismo sudamericano publicó en sus redes sociales y le dio la bienvenida al goleador histórico del Fútbol Colombiano, quien a sus 39 años regresa al combinado nacional.

Dayro Moreno ha sido la gran sensación en redes. Jugadores, amigos del fútbol e hinchas de todos los equipos se alegraron por la convocatoria del delantero que llega con aire en la camiseta luego de ser figura con Once Caldas.

Llamativa reacción de la Conmebol a la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia

En la publicación Conmebol destacó el regreso del delantero del Once Caldas a las Eliminatorias: “¡Un goleador histórico que está de regreso! Bienvenido de nuevo a las #EliminatoriasSudamericanas”, además, de una foto de Dayro Moreno luciendo la camiseta de la Selección y el dorsal número 9.

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente los hinchas reaccionaron en los comentarios. La mayoría celebró el llamado del atacante, aunque también hubo quienes se mostraron sorprendidos por su llamado, y no es para menos, llevaba casi una década sin ser tenido en cuenta.

Para Dayro, este regreso significa una oportunidad única de volver a vestir la camiseta del equipo que se le hizo esquivo por varios años a pesar de estar siempre en un buen momento. El delantero prometió aportar experiencia y goles en esta recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos compromisos serán decisivos para confirmar la clasificación de la tricolor rumbo a la Copa del Mundo.