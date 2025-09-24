Kevin Mier volvió a ser protagonista en México luego de recibir otro insólito gol, esta vez el rival le marcó desde más de 80 metros. El arquero colombiano está de nuevo en el ojo del huracán recibiendo fuertes críticas por parte de la prensa y los hinchas de Cruz Azul.

El equipo del colombiano recibía a Querétaro, sin embargo, no se llevaron el resultado esperado, terminaron empatando 2-2 en un partido que necesitaban sumar de a tres y Kevin Mier, el arquero de la Selección Colombia, terminó siendo uno de los responsables.

Llegó a 20 mil visualizaciones: el gol de 80 metros que se comió Kevin Mier en México

Cuando Cruz Azul estaba buscando el gol que le diera la tranquilidad de sumar un resultado positivo, Santiago Homechenko, del cuadro rival, sacó un zapatazo desde su terreno y dejó viendo un chispero al portero colombiano.

Era el minuto 35′, cuando el jugador de Querétaro vio salido a Kevin Mier, remató fuerte y pese al esfuerzo del portero al regresarse rápido, no pudo hacer nada tras tocar el balón con la yema de los dedos.

No es la primera vez que Kevin Mier se ve comprometido en un gol que le cuesta puntos a Cruz Azul. Los comentarios negativos han sido una constante en redes sociales. “Alguien que le regrese las manos”, “no puede ser más arquero de Cruz Azul”, “este pinche colombiano otra vez… Hasta cuándo?” son algunos de los comentarios que más se leen.

