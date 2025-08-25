Llegó a más de 5.800 vistas: El desplante de James a Luis Díaz antes de ser convocados a la Selección Colombia

La definición de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 está cada vez más cerca, y justo antes de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela el 4 y 9 de septiembre a las 6:30 P.M, respectivamente, apareció un desplante de James Rodríguez a Luis Díaz que llegó a más de 5.800 vistas.

El 30 de julio de 2025, Bayern Múnich hizo oficial la llegada de ‘Lucho’ Díaz y en la primera conferencia de prensa que tuvo le preguntaron si James lo había llamado para hacerle algunas recomendaciones sobre la ciudad y el equipo alemán. La respuesta iba a sorprender.

“Sobre la pregunta de James, no he hablado muchísimo con él, por ahí le escribiré después para ver qué cosas tiene para recomendarme y decirme de la ciudad, del equipo, de todo lo demás, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él”, respondió Luis Díaz.

Desde que Díaz llegó a Bayern Múnich ha hecho cinco publicaciones en Instagram y todavía no llega un comentario de James Rodríguez. Los que sí arribaron antes del desplante viral fueron los ‘Me Gusta’ del ’10’ ante el primer título (Supercopa de Alemania) y primer gol de ‘Lucho’ en la Bundesliga.

James y Díaz jugaron en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Justo antes de que sean convocados a la selección colombiana, James Rodríguez dio el once ideal de jugadores con los que había jugado. “Arriba la tengo jodida, eh”, dijo ’10’ colombiano antes de hacerle el desplante a Díaz de ni nombrarlo como posible candidato. ¿A quién escogió? Luego de elegir una formación 1-4-3-3, James escogió a Manuel Neuer; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Joshua Kimmich, Toni Kroos, Luka Modric; Arjen Robben, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

Los dos compañeros de Selección Colombia que James sí contempló en su once ideal

Primero fue Mario Alberto Yepes en defensa y después otro histórico de la Selección Colombia. “Si es para ir a la Copa del Mundo, Falcao. Si es para ganar una Champions, Benzema”, dijo James Rodríguez para contemplar en su once ideal a dos compañeros que tuvo en la ‘Tricolor’.