Entrevista

Llegó a la Selección Colombia, la noche lo alejó del fútbol y hoy gana 50 millones: “Estaba de mesero”

El exfutbolista Cristian Rayo confesó cómo pasó de estar en la Selección Colombia a ser mesero y convertirse en un empresario exitoso.

Por Julio Montenegro

Cristian Rayo pasó de llegar a la Selección Colombia a tener su propia empresa.
Cristian Rayo pasó de llegar a la Selección Colombia a tener su propia empresa.

Es una de esas historias que deja mil y una enseñanza de vida. Cristian Rayo sabía que tenía un talento diferente en el fútbol, no por nada llegó a la Selección Colombia Sub-17, pero la oscuridad de la noche le ganó… ¡Solo por instante! Hoy en día es un exitoso empresario que gana 50 millones de pesos al mes y le contó su historia a BOLAVIP.

Todo empezó con el famoso picado que hacen las familias en Colombia. Hubo un balón dividido en el partido amistoso que estaba disputando la familia Rayo y Cristian, uno de los más pequeños, se tiró en plancha y recuperó la pelota. “Mi papá me dijo: ’Este chino sirve para el fútbol’”, recordó Rayo.

Con 14 años, Cristian Rayo acudió a una convocatoria de la escuela de formación Academia Compensar, y dentro de mil personas que se presentaron, él fue el elegido. Ahí empezó un camino que lo llevó a pasar por el equipo Expreso Rojo y estar cerca de debutar en Independiente Santa Fe con Camilo Vargas y Omar Pérez. ¡Casi nadie!

“Me llevan a jugar el torneo de la Olaya con Caterpillar. En ese momento pues estaba jugando muy bien, jugué tres partidos y me llamaron. Me acuerdo muy bien que estaba en mi habitación y me sonó el teléfono. Me llamó Eduardo Cañón: ’Me dijo, Cristian, ¿Cómo estás? Mira, habla con Eduardo Cañón, gerente deportivo de Independiente Santa Fe, queremos contar con sus servicios, por favor mañana a las 7 de la mañana preséntese en el club’. Eso para mí fue lo mejor, pues estaba con mi familia, hubo hasta lágrimas de alegría, le empezó contando Rayo a BOLAVIP.

“Noches alegres, mañanas tristes”: la dura verdad de Cristian Rayo, exSelección Colombia

Cristian Rayo jugó en Santa Fe y llegó a la Selección Colombia Sub-17

Cristian Rayo jugó en Santa Fe y llegó a la Selección Colombia Sub-17

-¿Cómo fue su paso por Independiente Santa Fe?

-Alcanzamos a tener un contrato, pero pues como te digo, no me fue bien. En ese momento tuve mala suerte y pues soy muy sincero, a mí no me da pena decir lo que pasó. El profesor que no me tuvo en cuenta fue Arturo Boyacá y con él tuve problemas en Compensar. Me acuerdo muy bien que teníamos una final de liga, estaba pues en la B y me bajaban como a reforzar la categoría inferior que era la Sub-21, y él se dio cuenta que la noche anterior había salido y ese día me expulsaron y perdimos. Desde ahí él, como decimos en el fútbol, me borró. Entonces, pues la vida siguió, dimos muchas vueltas y nos volvimos a encontrar en Santa Fe. Ya cuando estaba ad-portas de debutar, y ahí fue cuando me dijo: ‘No, Cristian Rayo no va conmigo’.

-¿Cuáles fueron esas malas decisiones que lo llevaron a dejar el fútbol?

-Me las creí muy rápido, demasiado rápido. A los 16 años ya tenía contrato profesional con Academia. Después a los 16 años fui Selección Bogotá y a los 16 años fui Selección Colombia. Entonces, eso fue un año donde despegué y pues las malas decisiones eran que ya después de más grande salía con mis amigos y nos íbamos de fiesta. Y pues como uno es joven, uno cree que el cuerpo le responde. Me acuerdo muy bien que llegaba a entrenar y tuve un excelente preparador físico, se llama William Mota, y él me miraba y me decía: ‘Noches alegres, mañanas tristes ¿No Rayo? Y pues yo mirando hacia abajo, porque la noche anterior había salido. Entonces, así fueron… Malas decisiones.

-¿En qué momento decide dejar el fútbol?

-Eso fue en el 2011, cuando empecé a dar vueltas. Empecé a dar vueltas por los equipos, estuve en Fortaleza y después me mandaron para Bogotá Fútbol Club. La motivación no era la misma, mi papá me dijo: ‘Ya no más, ya usted tiene 21 años, lo voy a poner a estudiar’. Le dije a mi papá: ‘Ponme a estudiar todo menos lo que tenga que ver con números o leyes’. Salí del colegio en el 2005 y hasta el 2011 volví a estudiar, solo sabía jugar fútbol. Y en eso mi papá me llevó a la universidad, me mostró el pensum de gastronomía, ahí tomamos la decisión y empecé a estudiar gastronomía.

De superar el retiro del fútbol a ganar 50 millones de pesos al mes

Cristian Rayo tiene la empresa ‘Maiale’ que da 50 millones de pesos al mes. (Foto: Instagram / @Mailesadicasa)

Cristian Rayo tiene la empresa 'Maiale' que da 50 millones de pesos al mes.

Con la voz firme al decir que no se arrepiente de nada porque todo lo que pasó lo llevó a tener una de las empresas más reconocidas en la producción de chorizos, y sí que son exquisitos, Cristian Rayo terminó de contarle a BOLAVIP el duro camino que recorrió para superar el retiro del fútbol hasta convertirse en un empresario exitoso.

-¿En algún momento tuvo ganas de volver a intentar la experiencia del fútbol?  

-No, en ese momento no tuve, creo que ha sido la tusa más fuerte que he tenido en mi vida, más que la de una mujer y la del primer amor. En ese momento estaba estudiando, me tocó ponerme a trabajar, como te digo, no sabía hacer nada. Solamente veía a mis compañeros por televisión, lo que era Camilo Vargas, Daniel Roa, porque Daniel Roa también salió de ese Torneo Olaya ese mismo año. Bueno, varios compañeros y los veía en televisión y en ese momento estaba de mesero en una cafetería en el centro. Y fue durísimo, ese choque, ese duelo que me tocó vivir, fue durísimo.

-¿Cómo llega esa etapa del emprendimiento que tiene hoy en día?

-En el 2020 en pandemia trabajaba en el sector bancario, pero no íbamos a la oficina. Mi mujer estaba embarazada, estaba viviendo en arriendo y me llegaban 100 mil pesos de sueldo. Tomo la decisión de emprender y junto a un amigo le dije: ‘Venga vendamos perniles’. Me dijo: ‘Listo, hagámosle. ¿Qué necesitamos?’ Una máquina al vacío, se compró la máquina en ese mes en diciembre del 2020 y en una semana investigué las fórmulas e hice lo que era el tema del pernil. Hicimos en una semana 7 millones de pesos. Cada uno recuperó la inversión de la máquina y cada uno tuvo sus ganancias. Me acuerdo muy bien que lloramos con mi amigo. Y le dije: ‘Téngame fe. Denme un espacio, denme un tiempo y vamos a montar nuestra planta de producción de cárnicos y embutidos’. Tenía en ese momento un carro, lo vendí y metí toda la plata ahí.

Un tipo de pernil que vende la empresa de Cristian Rayo. (Foto: Instagram / @Mailesadicasa)

Un tipo de pernil que vende la empresa de Cristian Rayo.

-¿Cuándo se da la llegada de su propia empresa?  

-Creo que todo cambió cuando me dediqué de lleno a ‘Maiale’. La empresa ya lleva 4 años y han cambiado mucho las condiciones. Ahora estoy solo y llevo de lleno 2 años y medio. Ahí es cuando todo hace clic. Me retiré del banco en ese momento con un millón de pesos en el bolsillo, viviendo en arriendo y pues hablé con mi esposa y mis padres y les dije: ‘Miren voy a tomar esta decisión: ¿Qué piensan ustedes?‘. Y pues le dije a mi esposa va a tocar muy duro, ella no dudó dos veces y me dijo: ‘Vamos pa’lante’. Y ahí empecé. Empecé vendiendo 100 y 200 chorizos, mejorando la fórmula siempre porque pues tenía una fórmula, pero no funcionaba esto, no funcionaba aquello, porque hacer chorizos no es tan fácil. Eso tiene su complejidad y actualmente ya estoy vendiendo alrededor de 23 mil chorizos al mes.  

Un tipo de chorizo que vende la empresa de Rayo

Un tipo de chorizo que vende la empresa de Rayo.

-¿Cuánto representan en ganancias esos 23 mil chorizos al mes?

-En ventas mensuales aproximadamente unos 50 millones.

