Llegó a la Selección Colombia, la noche lo alejó del fútbol y hoy gana 50 millones: “Estaba de mesero”

Es una de esas historias que deja mil y una enseñanza de vida. Cristian Rayo sabía que tenía un talento diferente en el fútbol, no por nada llegó a la Selección Colombia Sub-17, pero la oscuridad de la noche le ganó… ¡Solo por instante! Hoy en día es un exitoso empresario que gana 50 millones de pesos al mes y le contó su historia a BOLAVIP.

Todo empezó con el famoso picado que hacen las familias en Colombia. Hubo un balón dividido en el partido amistoso que estaba disputando la familia Rayo y Cristian, uno de los más pequeños, se tiró en plancha y recuperó la pelota. “Mi papá me dijo: ’Este chino sirve para el fútbol’”, recordó Rayo.

Con 14 años, Cristian Rayo acudió a una convocatoria de la escuela de formación Academia Compensar, y dentro de mil personas que se presentaron, él fue el elegido. Ahí empezó un camino que lo llevó a pasar por el equipo Expreso Rojo y estar cerca de debutar en Independiente Santa Fe con Camilo Vargas y Omar Pérez. ¡Casi nadie!

Publicidad

Publicidad

“Me llevan a jugar el torneo de la Olaya con Caterpillar. En ese momento pues estaba jugando muy bien, jugué tres partidos y me llamaron. Me acuerdo muy bien que estaba en mi habitación y me sonó el teléfono. Me llamó Eduardo Cañón: ’Me dijo, Cristian, ¿Cómo estás? Mira, habla con Eduardo Cañón, gerente deportivo de Independiente Santa Fe, queremos contar con sus servicios, por favor mañana a las 7 de la mañana preséntese en el club’. Eso para mí fue lo mejor, pues estaba con mi familia, hubo hasta lágrimas de alegría“, le empezó contando Rayo a BOLAVIP.

“Noches alegres, mañanas tristes”: la dura verdad de Cristian Rayo, exSelección Colombia

Cristian Rayo jugó en Santa Fe y llegó a la Selección Colombia Sub-17. (Foto: cortesía del entrevistado)

-¿Cómo fue su paso por Independiente Santa Fe?

-Alcanzamos a tener un contrato, pero pues como te digo, no me fue bien. En ese momento tuve mala suerte y pues soy muy sincero, a mí no me da pena decir lo que pasó. El profesor que no me tuvo en cuenta fue Arturo Boyacá y con él tuve problemas en Compensar. Me acuerdo muy bien que teníamos una final de liga, estaba pues en la B y me bajaban como a reforzar la categoría inferior que era la Sub-21, y él se dio cuenta que la noche anterior había salido y ese día me expulsaron y perdimos. Desde ahí él, como decimos en el fútbol, me borró. Entonces, pues la vida siguió, dimos muchas vueltas y nos volvimos a encontrar en Santa Fe. Ya cuando estaba ad-portas de debutar, y ahí fue cuando me dijo: ‘No, Cristian Rayo no va conmigo’.

Publicidad

Publicidad

-¿Cuáles fueron esas malas decisiones que lo llevaron a dejar el fútbol?

-Me las creí muy rápido, demasiado rápido. A los 16 años ya tenía contrato profesional con Academia. Después a los 16 años fui Selección Bogotá y a los 16 años fui Selección Colombia. Entonces, eso fue un año donde despegué y pues las malas decisiones eran que ya después de más grande salía con mis amigos y nos íbamos de fiesta. Y pues como uno es joven, uno cree que el cuerpo le responde. Me acuerdo muy bien que llegaba a entrenar y tuve un excelente preparador físico, se llama William Mota, y él me miraba y me decía: ‘Noches alegres, mañanas tristes ¿No Rayo?’ Y pues yo mirando hacia abajo, porque la noche anterior había salido. Entonces, así fueron… Malas decisiones.

-¿En qué momento decide dejar el fútbol?

-Eso fue en el 2011, cuando empecé a dar vueltas. Empecé a dar vueltas por los equipos, estuve en Fortaleza y después me mandaron para Bogotá Fútbol Club. La motivación no era la misma, mi papá me dijo: ‘Ya no más, ya usted tiene 21 años, lo voy a poner a estudiar’. Le dije a mi papá: ‘Ponme a estudiar todo menos lo que tenga que ver con números o leyes’. Salí del colegio en el 2005 y hasta el 2011 volví a estudiar, solo sabía jugar fútbol. Y en eso mi papá me llevó a la universidad, me mostró el pensum de gastronomía, ahí tomamos la decisión y empecé a estudiar gastronomía.

ver también Ni James pudo pararlo: Esto pasó con Dayro Moreno en el camerino de la Selección Colombia

De superar el retiro del fútbol a ganar 50 millones de pesos al mes

Cristian Rayo tiene la empresa ‘Maiale’ que da 50 millones de pesos al mes. (Foto: Instagram / @Mailesadicasa)

Publicidad

Publicidad

Con la voz firme al decir que no se arrepiente de nada porque todo lo que pasó lo llevó a tener una de las empresas más reconocidas en la producción de chorizos, y sí que son exquisitos, Cristian Rayo terminó de contarle a BOLAVIP el duro camino que recorrió para superar el retiro del fútbol hasta convertirse en un empresario exitoso.

-¿En algún momento tuvo ganas de volver a intentar la experiencia del fútbol?

-No, en ese momento no tuve, creo que ha sido la tusa más fuerte que he tenido en mi vida, más que la de una mujer y la del primer amor. En ese momento estaba estudiando, me tocó ponerme a trabajar, como te digo, no sabía hacer nada. Solamente veía a mis compañeros por televisión, lo que era Camilo Vargas, Daniel Roa, porque Daniel Roa también salió de ese Torneo Olaya ese mismo año. Bueno, varios compañeros y los veía en televisión y en ese momento estaba de mesero en una cafetería en el centro. Y fue durísimo, ese choque, ese duelo que me tocó vivir, fue durísimo.

-¿Cómo llega esa etapa del emprendimiento que tiene hoy en día?

-En el 2020 en pandemia trabajaba en el sector bancario, pero no íbamos a la oficina. Mi mujer estaba embarazada, estaba viviendo en arriendo y me llegaban 100 mil pesos de sueldo. Tomo la decisión de emprender y junto a un amigo le dije: ‘Venga vendamos perniles’. Me dijo: ‘Listo, hagámosle. ¿Qué necesitamos?’ Una máquina al vacío, se compró la máquina en ese mes en diciembre del 2020 y en una semana investigué las fórmulas e hice lo que era el tema del pernil. Hicimos en una semana 7 millones de pesos. Cada uno recuperó la inversión de la máquina y cada uno tuvo sus ganancias. Me acuerdo muy bien que lloramos con mi amigo. Y le dije: ‘Téngame fe. Denme un espacio, denme un tiempo y vamos a montar nuestra planta de producción de cárnicos y embutidos’. Tenía en ese momento un carro, lo vendí y metí toda la plata ahí.

Publicidad

Publicidad

Un tipo de pernil que vende la empresa de Cristian Rayo. (Foto: Instagram / @Mailesadicasa)

-¿Cuándo se da la llegada de su propia empresa?

-Creo que todo cambió cuando me dediqué de lleno a ‘Maiale’. La empresa ya lleva 4 años y han cambiado mucho las condiciones. Ahora estoy solo y llevo de lleno 2 años y medio. Ahí es cuando todo hace clic. Me retiré del banco en ese momento con un millón de pesos en el bolsillo, viviendo en arriendo y pues hablé con mi esposa y mis padres y les dije: ‘Miren voy a tomar esta decisión: ¿Qué piensan ustedes?‘. Y pues le dije a mi esposa va a tocar muy duro, ella no dudó dos veces y me dijo: ‘Vamos pa’lante’. Y ahí empecé. Empecé vendiendo 100 y 200 chorizos, mejorando la fórmula siempre porque pues tenía una fórmula, pero no funcionaba esto, no funcionaba aquello, porque hacer chorizos no es tan fácil. Eso tiene su complejidad y actualmente ya estoy vendiendo alrededor de 23 mil chorizos al mes.

Un tipo de chorizo que vende la empresa de Rayo. (Foto: Instagram / @maialesa_dicas)

Publicidad

Publicidad

-¿Cuánto representan en ganancias esos 23 mil chorizos al mes?

-En ventas mensuales aproximadamente unos 50 millones.