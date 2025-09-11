En la Selección Colombia hay una aparición estelar. Cuando muy pocos lo tenían en el horizonte de la ‘Tricolor’, Luis Suárez no solo surgió con cuatro goles contra Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, también sorprendió con una confesión sobre James Rodríguez que llegó a más 319.000 vistas en Instagram.

Luego de que Colombia estuviera 1-2 abajo en el marcador, Suárez apareció con el primero de los cuatro goles que anotaría en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol al Mundial de 2026. Sin embargo, esto no impidió que hiciera parte de la fuerte confesión que hizo sobre James.

Al ver que la Selección Colombia no demostró la intensidad y el funcionamiento necesario para que Venezuela no la superara durante gran parte del primer tiempo, James Rodríguez asumió a la perfección el rol de capitán, e hizo que el mismo Luis Javier Suárez confesara lo que hizo.

La confesión de Luis Suárez sobre James Rodríguez que sorprendió a todos

Luis Suárez confesó el regaño que les dio James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

“¡Eso fue un regaño bravo! Eso fue un regaño bravo porque sabíamos a lo que veníamos, a una guerra y no estábamos preparados para esa guerra. Entonces, lo decíamos antes del partido que la Selección Colombia y nuestro país tiene que quedar por encima de todos, nos pusimos las pilas y pudimos sacar el partido adelante”, confesó Luis Suárez cuando el periodista Alfonso Morales le preguntó por la jugada en la que James les habló fuerte durante la goleada por 3-6 a Venezuela.

La Selección Colombia vuelve a jugar en estos dos partidos tras clasificar al Mundial 2026

Luego del final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en las que clasificó una fecha antes de la última jornada, la selección colombiana vuelve a jugar en los partidos amistosos contra México el viernes 11 de octubre a las 8:00 P.M. y frente a Canadá el martes 14 del mismo mes a las 7:00 P.M. Estos encuentros se jugarán en Texas y New Jersey, respectivamente.

