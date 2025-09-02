Llegó a más de 476.000 vistas: La primera orden que Néstor Lorenzo le dio a Dayro Moreno en la selección

Cambió la energía que estaba viviendo la Selección Colombia como el mismo Juanfer Quintero lo confesó. Dayro Moreno es la principal novedad en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y ya se conoció cuál fue la primera orden que le dio el entrenador Néstor Lorenzo.

La cuenta oficial de Instagram de la selección colombiana publicó que entre los delanteros convocados estaba el nombre de Moreno junto a Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz y Marino Hinestroza. ¿Por qué ahora así Lorenzo decidió convocar al máximo goleador colombiano en la historia del fútbol?

“Los partidos que hizo en Copa Sudamericana fueron determinantes para su situación y bueno nada, pensé que era el momento. A veces uno tiene otros delanteros que están ‘on fire’ (encendidos) como decimos, y bueno ahora los que están muy bien son Jhon Córdoba y Luis Suárez, muy bien los dos. Pensamos que el tercero que podía venir era Dayro. Todo jugador que viene a la selección es un premio que recibe, creo que lo toma así como un premio y reconocimiento que está haciendo las cosas bien. Dayro hace un tiempo que está haciendo las cosas bien, recién se lo dije”, afirmó el DT de la Selección Colombia antes de dar a conocer la primera orden que le dio a Dayro Moreno.

Lorenzo y la primera orden que le dio a Dayro Moreno en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo convocó a Dayro Moreno tras 9 años. (Foto: Getty Images)

Luego de instalar la narrativa que Moreno es la tercera opción entre los delanteros ‘9’ que convocó, Néstor Lorenzo reveló la primera orden que le dio a Dayro en un video que llegó a más de 476.000 vistas en Instagram: “Vení con la ilusión de un chico, con toda la expectativa y ninguna expectativa, ninguna promesa, pero disfrútalo y ayuda el equipo en todo, hasta en los consejos consejos que le puede dar a los más jóvenes“.

¿Quién llega con más goles a la Selección Colombia, Dayro Moreno, Jhon Córdoba o Luis Suárez?

Con la ventaja que la Liga Colombiana lleva más partidos que las competiciones en Europa, Dayro Moreno llega con doce goles (8 en Copa Sudamericana) para el partido entre Colombia y Bolivia del próximo jueves 5 de septiembre a las 6:30 P.M. Por su parte, Luis Suárez lleva dos anotaciones en los primeros cinco partidos con Sporting Lisboa, y Jhon Córdoba registra cuatro goles en 10 encuentros con Krasnodar, de Rusia, en la temporada 2025-26.

