Llegó a más de 52.000 reproducciones: La lección de Richard Ríos a los hinchas de Venezuela

La Selección Colombia cerró por todo lo alto las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 con una goleada contra Venezuela y tan bien hicieron las cosas los jugadores colombianos que Richard Ríos le dio una lección a los hinchas venezolanos que llegó a más de 52.000 reproducciones.

Ríos venía de protagonizar un polémico gesto que hizo molestar a James Rodríguez al no esperar a sus compañeros e irse primero al vestuario en el entretiempo de la victoria 3-0 contra Bolivia del 4 de septiembre. La revancha para Richard no iba a tardar en llegar.

Con una calificación de 7.2 puntos, según ‘SofaScore’, Richard Ríos no solo dio una asistencia y fue el cuarto jugador mejor calificado de la Selección Colombia en la victoria 3-6 contra Venezuela, también volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los líderes del equipo con apenas 25 partidos.

Video: La lección que Richard Ríos le dio a los hinchas de Venezuela

Richard Ríos en la victoria de Colombia vs. Venezuela. (Foto: Getty Images)

En la celebración de uno de los cuatro goles de Luis Suárez, uno de los más de 50.000 hinchas de Venezuela asistentes al estadio Maturín tiró una botella de agua a los jugadores de la selección colombiana y por muy poco le pega a Ríos. ¿Qué hizo Richard? Le doy una lección de humildad al hincha que intentó agredirlo, no cayó en la provocación y se terminó tomando el agua de la botella que le habían lanzado.

Este es el salario de Richard Ríos en Europa

Richard Ríos dio el salto a Europa luego de que Benfica le comprara a Palmeiras sus derechos deportivos por €27 millones de euros más €3 millones en bonificaciones. El equipo portugués no solo le vio tanta proyección que le puso una cláusula de salida de €100 millones de euros, también le dio un salario anual de €3 millones.

