Llegó a más de 922.000 vistas: El primer regalo que le dieron a Dayro Moreno por regresar a la selección

Después de nueve años, Dayro Moreno volvió a ser llamado a la Selección Colombia y fue uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración de la ‘Tricolor’ en Barranquilla. ¡Al máximo goleador colombiano de la historia ya lo recibieron con un regalo!

Entre Liga Colombiana, cuadrangulares, Copa Colombia y Copa Sudamericana, Moreno suma 23 goles y 4 asistencias para marcar una anotación cada 153 minutos. Era imposible no tener méritos suficientes para ser convocado por el entrenador Néstor Lorenzo.

La concentración de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela inició el sábado 30 de agosto y la primera noticia sobre Dayro Moreno no solo fue el particular look con el que arribó a Barranquilla el 31 de agosto, también se conoció el primer regalo que le dieron al delantero tras su esperado regreso.

Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia y le dieron este regalo

Los delanteros convocados por la Selección Colombia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

La cuenta oficial de la selección colombiana en Instagram publicó un video en el que mostraron que el primer regalo que le dieron a Moreno por volver a la ‘Tricolor’ fue un pin con su imagen y la camiseta del combinado nacional. Tal fue la sensación del video que llegó a más de 922.000 vistas.

Día y hora de los partidos de Colombia contra Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia juega las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 contra Bolivia el jueves 5 de septiembre a las 6:30 P.M. en el estadio Metropolitano de Barranquilla y frente a Venezuela en condición de visitante el martes 9 del mismo mes a las 6:30 P.M. Con una victoria frente al equipo boliviano, la ‘Tricolor’ asegura sin depender de ningún otro resultado la clasificación a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

