Selección Colombia

“Lorenzo con Dayro Moreno no”: revelan la verdadera razón por la que lo convocaron

La información entregada sobre la convocatoria de Dayro Moreno sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Por Jhobirson Molina

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Aunque muchos celebran el regreso del goleador histórico del Fútbol Colombiano, se conoció la verdadera razón por la que llamaron al jugador del Once Caldas.

El periodista Pino Calad reveló detalles que ponen en jaque al entrenador Néstor Lorenzo. Según el comunicador, la Federación Colombiana de Fútbol habría jugado un papel fundamental en el llamado del delantero en la lista para los próximos partidos de Eliminatorias.

Primera reacción de James Rodríguez a la convocatoria de Dayro Moreno

Primera reacción de James Rodríguez a la convocatoria de Dayro Moreno

Les voy a contar algo, la convocatoria de Dayro fue presionada por la Federación, Lorenzo con Dayro no. Directivos presionaron, Dayro vende, es un efecto de marketing, todos llevamos un fin de semana hablando de eso”, señaló Calad, quien además también se alegró por el llamado de Dayro, aunque entiende que hay un trasfondo más comercial.

El atacante de Once Caldas vive un presente goleador y su regreso a la ‘tricolor’ fue uno de los temas más celebrados por diferentes hinchas del Fútbol Colombiano. Sin embargo, la razón que dio el periodista genera expectativa sobre la titular que usará el entrenador en Barranquilla.

Por ahora, lo cierto es que Dayro Moreno tendrá la oportunidad de ponerse nuevamente la camiseta de la Selección. El tema ahora pasa por si Lorenzo lo pondrá como titular o solamente lo utilizará algunos minutos, pues según la información del comunicador, el técnico no gusta del delantero.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán decisivos para que Lorenzo asegure la clasificación y termine de perfilar la nómina mundialista.

