Lorenzo, sin darse cuenta, reveló el primer jugador que estaría en la lista de Colombia para el Mundial

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está al caer y, sin darse cuenta, el entrenador Néstor Lorenzo terminó revelando el primer jugador que estaría en la lista de la ‘Tricolor’ para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Colombia llega a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol con 22 puntos y en el sexto y último lugar de la tabla de posiciones que da un cupo directo al Mundial 2026. Incluso, perdiendo en la fecha 17 contra Bolivia podría asegurar la clasificación si Argentina le gana a Venezuela en territorio argentino.

Néstor Lorenzo acudió a la conferencia de prensa previa al partido contra Bolivia del jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y cuando le preguntaron sobre la posibilidad que uno de los jugadores estelares de la Selección Colombia juegue el último partido de Eliminatorias porque el retiro está cerca, terminó revelando que sería el primer jugador que iría con la ‘Tricolor’ al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Lorenzo habría revelado el primer jugador que iría con Colombia al Mundial 2026

Lorenzo con los jugadores convocados de Colombia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

“Pienso que James es un jugador que todavía tiene hambre, no creo que este pensando en el último partido. Yo más vale creo que está pensando en prepararse de la mejor manera para el Mundial“, reveló Lorenzo para dar a entender que, si se da la clasificación, el ’10’ de la Selección Colombia será el primero en estar en la lista para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

ver también Al borde de las lágrimas, el DT de Argentina se acordó de lo mal que la pasó contra Colombia

Este es el salario de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El portal especializado ‘Finance Football’ reveló que Néstor Lorenzo tiene un salario anual en la selección colombiana de $2.4 millones de dólares. ¿Y hasta cuándo va su contrato? El vínculo del entrenador argentino va hasta julio del 2026 cuando finalice el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad