El compromiso de la Selección Colombia ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla tiene un toque especial, Más allá de la lucha por un cupo al Mundial, para varios referentes del plantel, este compromiso podría marcar su despedida en casa con la camiseta ‘tricolor’.

Por ahora no es oficial, pero las señales han llamado la atención. David Ospina, en rueda de prensa, dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado después del Mundial. James Rodríguez, también ha hablado de su retiro en los próximos años antes del Mundial 2030, por lo que este partido sería el último para ellos en Barranquilla.

Los cinco jugadores de la Selección Colombia que tendrían su último partido en Barranquilla

A este grupo se suman jugadores como Camilo Vargas y Santiago Arias, quienes por edad y por la competencia en sus posiciones podrían estar viviendo sus últimos minutos en la Selección. El caso más seguro es el de Dayro Moreno, que si bien logró meterse en la convocatoria, ni siquiera tiene garantizado su llamado para la Copa del Mundo.

Todos, a excepción de Dayro, tienen opciones reales de jugar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ciclo de muchos parece ir cerrándose en una generación que marcó una época importante en la Selección Colombia.

En Barranquilla, donde se vivieron grandes momentos, estos jugadores pueden estar viviendo un último capítulo ante la hinchada que vio cómo crecieron y se hicieron referentes.

Por esto, más allá del resultado frente a Bolivia, el partido quedará en la memoria como una posible despedida de ídolos que marcaron época. Poco se ha hablado de esto y el enfoque está en el resultado que podría poner a Colombia en la Copa del Mundo.