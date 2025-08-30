Los jugadores convocados por Lorenzo que el país no soporta: “Dirigentes bandidos, pura rosca”

La Selección Colombia tiene todo listo para definir su cupo al Mundial 2026 y enfrentará a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Conmebol. La idea es lograr la clasificación a la Copa Mundo de manera directa, razón por la que se espera conseguir por lo menos un triunfo, siendo el primer duelo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla ante los bolivianos, que pelean por la repesca.

Para estos compromisos cruciales, el entrenador Néstor Lorenzo definió la lista de convocados, donde mantuvo su habitual columna vertebral con los futbolistas que son de su confianza y con algunas novedades con jugadores que estaban a la espera de poder tener su oportunidad de vestir la camiseta del equipo ‘tricolor’. De por sí, dos jugadores de Atlético Nacional son gran sorpresa, así como Dayro Moreno, el goleador histórico de Colombia en la historia.

Ante la lista publicada, la reacción del país no se hizo esperar. Muchos se ven complacidos con el llamado de Dayro Moreno, goleador histórico de Colombia, así como la presencia fija de líderes como Luis Díaz o James Rodríguez. Hay críticas leves por Yerry Mina ante otros candidatos que pelean por un cupo en la defensa o el debate por los arqueros: David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿La Selección Atlético Nacional de Colombia? El llamativo dato que lamenta el resto del FPC

Pero hay un tema que realmente indigna a la gran mayoría de hinchas y es el llamado de dos jugadores de Atlético Nacional. Muchos creen que no merecían su presencia en la Selección Colombia, hablan de “rosca”, de los dirigentes y el bajo rendimiento que han mostrado en la Liga Colombiana y Copa Libertadores.

Néstor Lorenzo durante una rueda de prensa en Houston en la Copa América 2024. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Los dos jugadores que el país no soporta ver en la Selección Colombia

Uno de ellos es Andrés Román, quien se une a la lista de laterales derechos en la Selección Colombia. Pese a sumar pocos minutos con la ‘Tricolor’, se podría decir que hace parte del proceso y es tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo. Su rendimiento bajó en el club considerablemente y no es el mismo que remató el año 2024 con Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

Andrés Román celebra el gol ante Deportes Quindío en la Copa Colombia. / Photo: VizzorImage / Andrés Álvarez / Cont.

Los ojos también apuntan a Marino Hinestroza, el volante de Atlético Nacional que tampoco ha podido reencontrarse con su mejor nivel. El extremo es fundamental en el esquema ofensivo de Nacional, aunque le ha costado marcar diferencia, tal como sucedió en el 2024. En el fútbol colombiano, es un gran candidato para dar el salto al exterior en próximos mercados.

Publicidad

Publicidad

Pese al llamado del Lorenzo, muchos se dejan ver inconformes con Román e Hinestroza en la Selección Colombia: “La verdad ni Marino ni Román merecían esa convocatoria, no están en buen momento y mucho menos Román. Pero ese argentino ya nos dimos cuenta que se amaña con los de siempre. Hay que probar nuevos jugadores, ojalá no nos cueste la clasificación”, dice uno de los hinchas en la red social X.

“La rosca de Atlético Nacional con la Selección Colombia no tiene sentido alguno. Marino Hinestroza que desde que ganó el título se empezó a arrastrar, David Ospina que no tiene manos y ya está para colgar los guantes. Andrés Felipe Román, que desde el último desplomo no juega nada”, es uno de los comentarios.

Publicidad

Publicidad

“La Federación es una caterva putrefacta de dirigentes bandidos, una mafia nauseabunda. Convocan a Andrés Felipe Román, que dio pena contra São Paulo, y al ‘negro’ agrandado de Marino, que se comió el penal en ese mismo partido. ¿De cuánto será la coima para Lorenzo?”, puntualiza otro fanático.

Encuesta¿A quién llamaría entre Andrés Román y Marino Hinestroza? ¿A quién llamaría entre Andrés Román y Marino Hinestroza? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad