Los jugadores de la Selección Colombia que se perderían el primer partido del Mundial

Tan solo falta una jornada para que se terminen las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial 2026. La Selección Colombia visitará a Venezuela sin ninguna preocupación porque la clasificación ya está asegurada. Sin embargo, hay un tema crucial que se debe tener en cuenta porque varios jugadores podrían perderse el primer juego de la Copa del Mundo.

Para dar un contexto del tema, la Copa Mundial de la FIFA es un torneo que inicia desde las clasificatorias. Es decir, la Eliminatoria ya hace parte del Mundial y los partidos pertenecen al torneo. Y estos juegos son diferentes a los partidos amistosos de las fechas FIFA, porque no pertenecen a ninguna competencia, simplemente a duelos en el calendario.

Con esta base, el siguiente partido de la Copa del Mundo de la Selección Colombia será el primer partido en el Mundial. Por lo cual, lo que pase contra Venezuela en términos disciplinarios, repercutirá directamente dentro de un año. Por eso, los jugadores que están acumulados en amarillas, si reciben tarjeta este martes, quedarán sancionados para el primer partido del Mundial.

Los jugadores de la Selección Colombia que deben cuidar la tarjeta amarilla en Venezuela

Acá está la lista de los futbolistas que no deben recibir amarilla contra Venezuela o se perderán el primer partido del Mundial:

Camilo Vargas

Andrés Román

Dávinson Sánchez

John Lucumí

John Mojica

Yerson Mosquera

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Richard Ríos

John Arias

Jáminton Campaz

John Córdoba

El último antecedente de esto en la Selección Colombia fue previo al Mundial de Brasil en el 2014. Freddy Guarín fue expulsado en el último encuentro contra Paraguay y se perdió el debut del equipo nacional en ese Mundial. Cabe recordar que de no recibir amarilla, esta se borrará automáticamente y los jugadores entran ‘limpios’ al Mundial.

