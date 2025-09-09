La Selección Colombia visitará a Venezuela por la última fecha de la Eliminatoria en el estadio Monumental de Maturín, en lo que será un compromiso que tendrá los ojos puestos de todo el continente, debido a que el equipo ‘vinotinto’ buscará conseguir el cupo al repechaje, por lo que es un duelo con mucha importancia.

Para este partido, el entrenador Néstor Lorenzo tomó la decisión de rotar la nómina en algunas posiciones en el equipo titular, teniendo como referencia lo que fue el triunfo contra Bolivia, es por esto que también el técnico argentino envió a otros futbolistas a la tribuna y que no serán tenidos en cuenta para este juego.

Jorge Carrascal, es uno de los futbolistas que estarán en la tribuna y nuevamente su llamado queda en deuda, a pesar de que es uno de los fijos para Lorenzo en cada llamado. Yerson Mosquera, quien venía presentando problemas físicos, no se recuperó y también estará en las gradas y, finalmente, Andrés Felipe Román los acompañará.

De esta manera, Dayro Moreno estará en el banco de suplentes y nuevamente el delantero del Once Caldas podría sumar minutos con el equipo colombiano, como lo ha esperado la hinchada, aunque en esta ocasión, el entrenador Néstor también tendrá a Jhon Córdoba, que es su delantero titular, como alternativa.

¿Cuándo juega Colombia vs. Venezuela?

El duelo de la Selección Colombia ante Venezuela, se disputará el este 9 de septiembre a las 6:30 PM, hora colombiana, en el estadio Monumental de Maturín, escenario que contará un lleno total por parte de la hinchada ‘vinotinto’, la cual espera que su país consiga por primera vez en su historia un repechaje al Mundial.

